Familiares de presos de La Victoria acuden tras intervención militar

Se quejan de que no han tenido noticias de sus parientes recluidos en el penal

Familiares de los reclusos de la cárcel de La Victoria acudieron este lunes a esta penitenciaría para saber de la situación de sus parientes, luego de que el Ministerio de Defensa asumiera el control del lugar en busca de armas y sustancias ilícitas.

La pequeña calle que da acceso a la hacinada cárcel, se encuentra cerrada y está custodiada por un cordón militar fuertemente armado que no deja pasar a nadie.

Mientras tanto, decenas de personas esperan a las afueras con la intención de tener información sobre sus seres queridos que están presos en el recinto carcelario.

La mayoría de los que esperan son mujeres; algunas de las cuales llegaron con fundas con comida que no le han dejado pasar. Esto ha generado algunas quejas.

Pariente de reo de La Victoria habla con uno de los militares que resguardan la zona. (PEDRO BAZIL/DIARIO LIBRE )

"Yo vine porque estuve llamando a mi marido y no me logré comunicar con él. Ahora me dicen que tienen la cárcel intervenida", dijo una de las mujeres.

"Esperemos que lo que ellos (las autoridades) estén haciendo sea para bien. Que saquen todos esos cuchillos y la droga que hay en esa cárcel", expresó una señora de avanzada edad que se presentó para saber de su hijo.

La intervención

La mañana de este lunes, la Procuraduría General de la República informó que unidades militares del Ministerio de Defensa asumieron el control, de manera momentánea, de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, como parte de una amplia operación de requisa que busca localizar y ocupar posibles armas de fuego y blancas dentro del recinto carcelario.

El comunicado oficial explica que la operación busca fortalecer la seguridad interna del recinto para garantizar la integridad física de miles de personas privadas de libertad que podrían verse expuestas a situaciones de violencia, como sucedió con un enfrentamiento entre dos grupos registrado a principios de este enero.

Los datos oficiales indican que La Victoria tiene 7,582 privados de libertad, lo que equivale al 27.93% de los 27,146 presos en el sistema penitenciario al finalizar este mes de enero.

El amplio operativo de requisa en el penal se desarrolla con absoluta calma y tranquilidad.

En la acción participan unidades caninas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

