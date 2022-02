Abogados de la defensa solicitan prórroga y reposición de plazos en inicio apertura caso Antipulpo

Las partes acusadas solicitan más tiempo señalando que no fueron notificados a tiempo, entre otros señalamientos

Durante el inicio del juicio a las pruebas en el caso Operación Antipulpo los abogados de los distintos acusados señalados en esta investigación contra la corrupción que abarca el periodo 2012-2020, los abogados de las partes demandadas sostuvieron en gran parte que no recibieron la acusación o que no la recibieron a tiempo o porque el expediente es muy extenso por lo tanto no han podido recibir informaciones valiosas a tiempo.

La abogada de la empresa R y T Construcciones e Inversiones señaló que “a la misma no le ha sido notificada la acusación en ese sentido requerimos que el juez solicite al Ministerio Público que ponga en condiciones a esta razón social para defenderse de este proceso preliminar”.

Asimismo, el abogado José Alexander Suero, Fulvio Antonio Cabreja, informó “al tribunal que tampoco hemos sido notificados de la acusación y en ese sentido hacemos dicha solicitud”.

Por otro Juan José Eusebio, en nombre y presentación de Aquiles Christopher, advirtió que por economía procesal no hay condiciones para conocer la audiencia en entendido de que hay personas citadas en domicilio desconocido”.

En tanto que en defensa de su defendido dijo que el señor Aquiles Christopher fue informado “el día 14 de enero, y son 10 días que no fueron suficientes para poder leer casi 4 mil páginas más 3 mil y tantas pruebas y a partir de ahí comenzar a hacer solicitudes para nuestra defensa. Nuestra solicitud va en el sentido de que se aplace en el sentido de que entendemos que se impone esa situación y en el que nuestra la reposición de los plazos debido a que las instituciones que no tienen que suministrar las pruebas nos han respondido que no pueden aun entregarla”.

Por otro lado, los señores José Miguel Genao y María Isabel Milagros Torres Castellanos señalaron que son convocados por primera vez a una fase preliminar sin participar en ninguna de las fases anteriores al proceso por lo que para hacer una defensa técnica adecuada solicitaron “que provean del pliego acusatorio que el Ministerio Público pudiera tener y que si hay un pliego acusatorio particular que afecte a algunas de estas partes le sean proveídas.

El abogado solicitó reposición de plazos y que sea en un plazo ampliado de un mínimo de 25 días.

Caso Antipulpo

Dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que Juan Alexis Medina utilizó su condición de hermano del primer mandatario para crear una red de empresas con el único objetivo de participar de licitaciones estatales.

En su estrategia, tuvo mucha suerte. Supuestamente, utilizó testaferros y prestanombres para que fungieran como los titulares o socios de las más de 21 empresas que utilizaron para participar en las licitaciones en las que, casi siempre, salían ganadoras, establecen las autoridades.

“Las acciones delictivas de sustracción de fondos de la organización criminal afectaron el sistema de salud pública, la educación, la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, el sistema de energía eléctrica (a través de EDEESTE y la UERS), la seguridad vial, el orden socio económico, las elecciones nacionales del año 2016 y 2020, a través del financiamiento ilícito de las campañas electorales con los fondos de las empresas reformadas del Estado”, precisa la acusación presenta por el Ministerio Público.