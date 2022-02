Se entregó y obtuvo libertad pura y simple el motorista que golpeó turista en Cabarete

Turista agredido no tuvo interés de continuar con el proceso judicial

Tras emitirse una orden de conducencia en su contra, Norberto Batista, el motorista acusado de agredir a un turista en Cabarete, Puerto Plata, decidió entregarse este jueves a las autoridades.

Batista compareció ante la Fiscalía de Sosúa, acompañado de dos comunicadores que facilitaron su entrega. Tras varias horas le fue concedida la libertad pura y simple y el archivo definitivo del caso porque la parte acusadora no tuvo interés de continuar con el proceso, informó el abogado José Morales Martínez.

El pasado 26 de enero quedó captado en cámara de vigilancia el momento en que el motorista entró a un negocio y agredió al ruso Valerll Davletshi luego de un problema de tránsito originado en las proximidades del lugar.

En la fílmica de unos 43 segundos, se puede ver como el hombre llega al establecimiento vistiendo un pantalón negro, chaleco rojo y llevaba colocada una cangurera, sujeta al extranjero por el cuello de la camisa, lo hala fuertemente y luego le da una bofetada.

“Cójanlo, que me venga a pagar mi vaina (…) ¿Tú no me vas a pagar, ni los golpes que tengo tampoco?”, preguntó varias veces el motorista mientras le ordena a la mujer que acompaña al turista que continúe grabando.

El extranjero no dio parte a las autoridades de la agresión sino hasta que fue ubicado en el lugar donde se hospeda y llevado a presentar la denuncia por personal de la Policía Turística con asiento en Cabarete, Puerto Plata.

