Sociedad se indigna con la justicia por ordenar libertad de Alexis Villalona

Alexis Villalona se declaró este martes satisfecho luego de que un tribunal lo dejara en libertad al variarle la medida de coerción que purgaba por Golpear a una mujer. Ese sentimiento no es compartido por la sociedad, que ha tomado la acción como una afrenta y retroceso, ya que se produjo, precisamente, en la fecha que se celebra el Día Internacional de la Mujer.

A Villalona, conocido como “el Abusador de Baní”, le fueron impuesto tres meses de prisión como medida de coerción por haber golpeado repetidas veces a Santa Arias luego de que la mujer chocara la yipeta en que el hombre se desplazaba.

El hecho ocurrió el 31 de diciembre de 2021 en Baní, provincia Peravia, y fue captado por videos, los cuales circularon en redes sociales y medios de comunicación, provocando una irritación colectiva en la población que exigía que fuera apresado el agresor, quien se dio a la fuga.

Desde que se dio a conocer que Villalona fue favorecido con una orden de libertad a cambio del pago de una fianza de RD$40 mil, impedimento de salida y visita peródica, han llovido las críticas al sistema de justicia del país.

Para algunos, como la diputada Shoraya Suárez (Santiago), la disposición del Tribunal de Atención Permanente de Baní fue “una imprudencia” que daña el sistema de justicia dominicano.

“Es indignante y muy desalentador para la lucha por los derechos y el respeto de la mujer, que sea un día como este que un juez decida enviar a las calles, a un hombre como Alexis Villalona, a quien todo el mundo vio a través de las redes sociales como golpeó y dejó en el pavimento a una dama indefensa”, se quejó la legisladora.

La periodista y miembro suplente de la Junta Central Electoral (JCE), Anibelca Rosario, mostró también su desacuerdo con la medida. Censuró que se hiciera en el Día Internacional de la Mujer.

“Si! Ha sido precisamente hoy, Día Internacional de la Mujer, que el denominado "abusador de Bani" Alexis Villalona, acusado de golpear a una dama ha sido dejado de libertad. El juez Argelis Rojas cambió la coercion de prision a presentación periódica y el pago de 40,000 pesos”, expresó en su cuenta de Twitter (@AnibelcaRosario).

"Este país está tan bien, *QUE EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER*, liberan a Alexis Villalona. ¡Vaya forma de celebrar el día! Vaya justicia!!" Pedro Veras Ciudadano “

La periodista venezolana radicada en el país Katherine Hernández también censuró el hecho. “El mismísimo Día internacional de la Mujer, un Juez de Baní decidió dar libertad bajo fianza a Alexis Villalona quien agredió salvajemente a Santa Arias. El mal chiste se cuenta solo. Lo peor es que no es un chiste” expresó.

"¡Vaya forma de celebrar el día!"

“Que gran "regalo" le da la justicia a la mujer dominicana en el Día Internacional de la Mujer, dejó en libertad a Alexis Villalona, el que abofeteó y ultrajó a una mujer el pasado mes de diciembre en Baní. Así de simple”, dijo Nino Peña (@ninopeñal)

“Desatino tanto del MP como del juez a cargo ordenar la libertad de Alexis Villalona un día como hoy. Veámoslo como un recordatorio de la perenne lucha por la igualdad”, señaló Alberto Fiallo (@AlbertoFiallo).

Hay cosas que no se entienden, el fulano misógino de Bani #agresordebani Alexis villalona, tienes más arraigo que Fernando Rosa y comparte , parecería que el es "más seguro "y no se fugaria ¿ o no es por su militancia perremes?”, refirió Alfredo Horonet (@alfredo_honoret)

“Este país está tan bien, *QUE EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER*, liberan a Alexis Villalona. ¡Vaya forma de celebrar el día! Vaya justicia!!”, dijo Pedro Veras (@pedromanano).

Te puede interesar Alexis Villalona: Estoy agradecido de las autoridades, se hizo justicia