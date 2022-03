Este domingo conocerán coerción a los siete implicados en Caso FM

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conocerá este domingo, a las 9:00 de la mañana, la medida de coerción a los siete vinculados a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, desmantelada bajo la Operación FM.

La información fue ofrecida a Diario Libre por Bunel Ramírez, abogado de la exdiputada y exviceministra de Trabajo, Gladys Sofía Azcona de la Cruz, y de su hijo, Ramluis Mejía Azcona, quienes junto al exdirector de Migración en Santiago, Juan Isidro Pérez, y el hijo de este, Juan Gabriel Pérez Tejada, forman parte del expediente acusatorio contra la red que fue desmantelada el pasado jueves.

Este último es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla. Otros involucrados son: Anabel Altagracia Sánchez Santana, Rolando Miguel Reyes Javier y Dyna Madison Noguera Polanco.

“Todavía no tenemos el expediente, en horas de la tarde estuve en Atención Permanente y todavía estaban recibiendo documentos. Según me dijeron estarían abiertos hasta las 11:30 de la noche, pero aun no nos han notificado”, dijo Ramírez.

El abogado espera ser notificado durante la audiencia del domingo y que la misma sea aplazada para conocer el expediente.

La Procuraduría General de la República arrestó a siete personas a las que acusadas de lavado de activo proveniente del narcotráfico, durante operativos simultáneos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana.

Hasta el momento, Pérez Tejada era conocido como un empresario santiaguero, dueño de Único Auto Detailing, un negocio donde acudían figuras conocidas del mundo artístico y de la televisión.

Mientras que Gladys Azcona fue del 2012 al 2020 viceministra de Trabajo. Entre el 1998 y 2002 fue diputada por el Distrito Nacional y volvió a ese puesto del 2006 al 2010, como representante del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En una nota de prensa, el Ministerio Público informó que, durante los allanamientos los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos y fueron incautados 13 vehículos de alta gama, entre los que se incluyen uno de marca Ferrari y dos Porsche.

De acuerdo con los fiscales, el Caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana camuflados en bocinas.