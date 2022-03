Caso FM: Exdirector de Migración habría ayudado a su hijo a blanquear 84 millones de pesos

El exdirector de Migración de Santiago, Juan Isidro Pérez de La Rosa, lleva cinco días detenido bajo la imputación de lavado de activos y posesión de armas y a espera de que un juez le conozca medida de coerción.

El Ministerio Público infiere que su abrumador patrimonio proviene del blanqueo de capitales, por su participación en la red criminal dedicada al contrabando de dinero proveniente de tráfico de drogas en Estados Unidos y que, supuestamente, dirige en República Dominicana su hijo Juan Gabriel Pérez Tejada.

El órgano persecutor establece en su expediente, de 208 páginas, que el exfuncionario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue prestanombre de su hijo para la constitución de la empresa también imputada en la red: Santiago Único Autodetailing SRL.

Además, indica que fue el facilitador de las actividades ilícitas de la red al prestar su nombre para transacciones millonarias. Del 2004 al 2021, el funcionario movilizó en el sistema financiero nacional 94 millones 282 mil 349 pesos, de los que 9 millones 452 mil 936 fueron producto de actividades lícitas, según el Ministerio Público, que infiere que el resto, RD$ 84,829,412 proviene del lavado de activos.

Analizando la ruta del dinero, el órgano persecutor determinó que el exfuncionario no tiene perfil económico para justificar esas cuantiosas sumas que casi en su totalidad fueron depositadas en efectivo. “Juan Isidro Pérez es un facilitador de las actividades ilícitas de su hijo”, resalta el expediente.

Entradas y Salidas cuentas de Juan Isidro Pérez. (FOTO: FUENTE EXTERNA)

Las entradas

El extitular de Migración figuró en la nómina pública desde el 2004 hasta el 2020, percibiendo salarios que oscilan entre RD$ 12,889 y RD$76,440.

Por ser socio de Santiago Único Autodetailing SRL, con el 20 % de participación, Pérez de la Rosa no obtuvo ningún tipo de ingresos. “Fue un prestanombre”, reitera el Ministerio Público.

"El imputado Juan Isidro Pérez de La Rosa, no puede justificar sobre la base de la realización de qué actividad comercial ha movilizado tan altas sumas de dinero, dinero éste que vale destacar, no fue puesto en conocimiento de las autoridades tributarias del país. El incremento patrimonial del imputado no tiene coherencia con los salarios devengados, y cuyos montos reposan en el sistema financiero nacional, siendo imposible vincular el incremento de dicho patrimonio a actividades lícitas y dado su relación con personas vinculadas al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, es razonable inferir que los mismos tienen una procedencia ilícita." Expediente Ministerio Públicio “

Otro aspecto que llamó la atención de las autoridades fue la cantidad de viajes que hacía el exfuncionario a Estados Unidos, 18 veces en 7 años, precisamente al lugar donde fungía la red de trasiego de dinero. El expediente acusatorio establece que el exservidor público no tiene permisos de importación ni exportación, por lo que sus salidas recurrentes del país permitieron al organismo ratificar que no tenía una actividad comercial para justificar todo el dinero que recibía.

Arresto

El Ministerio Público arrestó al Juan Isidro Pérez de la Rosa el pasado 10 de marzo durante un allanamiento a su vivienda ubicada en Santiago.

Como fruto del operativo, el organismo le ocupó una pistola marca Browning, calibre 9mm, con su cargador y seis cápsulas.