David Ortiz exige Ministerio Público dominicano tome en cuenta investigación privada

El salón de la Fama de Coooperstown, David Ortiz, declaró al periódico estadounidense Boston Globe que cuando recibió las informaciones del excomisionado de la policía de Boston, Ed Davis y el agente de la CIA, Ric Prado, sintió todo tipo de emociones: “triste, confundido y enojado”.

El Globe señala que David Ortiz está dividido en un conflicto entre lo que sus investigadores le informaron y la investigación en la República Dominicana.

“Yo acepto lo que Ed and Ric me han dicho, pero cómo es que en el sistema judicial dominicano nadie me ha dicho que esto fue lo que pasó. Ha sido lo contrario”, recorre el periódico.

Joe Baerlein, asesor de comunicaciones de Ortiz, agregó que “David Ortiz aprecia la minuciosidad del reporte de Ed David y espera que haya más acción legal en la República Dominicana y en las cortes de los Estados Unidos para finalmente aclarar y responder sobre porqué esto le pasó a David”.

David fue además muy crítico de las autoridades dominicanas. “Para ser honestos, cuando vives en un país donde la justicia está corrompida quieres creer lo que el Gobierno alega, pero al mismo tiempo no estás de acuerdo con lo que te dicen”.

Una investigación privada ha revelado que el presunto capo César Emilio Peralta (el Abusador) habría mandado a matar al expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, y que las autoridades dominicanas "viciaron" las indagatorias del suceso, ocurrido en junio de 2019, para evitar que cayera mucha gente del gobierno de turno.

La investigación particular que fue realizada a requerimiento de Ortiz (Big Papi) por los investigadores Ed Davis (excomisionado de la Policía de Boston) y Ric Prado (exalto oficial de la CIA), contradice la investigación del Ministerio Público dominicano al establecer que el expelotero no fue herido por confusión.

¿Cuál fue el motivo?

The Boston Globe reseña que el motivo de Peralta para atentar contra Ortiz “probablemente fue una acumulación de desprecios y celos”, puesto que no encontraron evidencia que vinculara al Big Papi en ningún tipo de negocio con Peralta o lo conociera más que incidentalmente.

César Emilio Peralta se habría sentido irrespetado por David Ortiz, debido a que cuando este llegaba a las fiestas en los exclusivos clubes nocturnos de la capital (muchos de los cuales eran de el Abusador), se convertía en el centro de atención. Incluso dicen los investigadores que el Abusador pudo haberse sentido celoso porque muchas de las mujeres de su círculo le coqueteaban a Ortiz.

“Peralta era el rey de las calles, el rey de los clubes y el tiburón más grande del agua. Si alguien intentara usurpar ese poder, consciente o inconscientemente, se lo tomaría como algo personal”, establecen los investigadores contratados.

Asimismo, indican que David Ortíz tuvo que mudarse de la exclusiva torre “Blue Tower” en Naco, en la capital dominicana, debido a que César el Abusador compró un apartamento encima del suyo donde entraba “mucha gente rara”. Supuestamente, una vez David Ortiz se quejó cortésmente con Peralta por una ruidosa fiesta nocturna en el apartamento, pero no creía que Peralta se sintiera ofendido por eso. Los investigadores entienden que Peralta pudo haberlo tomado como un insulto.

Sin embargo, aunque la nueva investigación establece que César el Abusador es el autor intelectual del crimen, y no Víctor Hugo Gómez, como estableció el Ministerio Público, contra Gómez se mantiene el señalamiento de haber conformado el grupo de sicarios que participó en el suceso ejecutado en el Dial Bar and Lounge de Santo Domingo Este.

Víctor Hugo Gómez también es señalado como miembro del Cartel del Golfo, del cual César el Abusador supuestamente era un importante integrante.

“Pura especulación”

El abogado Joaquín Pérez, defensa de César Emilio Peralta, consideró que la nueva investigación no tiene ninguna base científica y que es “pura especulación”. También expresó que su cliente “niega rotundamente que tenga que ver con el atentado contra Ortiz, a quien considera como “su amigo”.

El atentado en Dial Bar

El expelotero de las Grandes Ligas, David Américo Ortiz Arias, fue impactado de un disparo en la espalda la noche del domingo 9 de junio del 2019 en el Dial Bar de Santo Domingo Este, cuando compartía con Joel López Durán, Sixto David Fernández Vásquez y Odalis Pérez (Secreto), entre otras personas.

Las investigaciones de la Procuraduría arrojaron que se trató de una equivocación, ya que supuestamente David Ortiz no era el “objetivo” del asesinato por encargo, sino que era otro presunto narco (Sixto David Fernández / El Modelo), quien se encontraba esa noche en el bar.

Los sometidos por el caso

Por el suceso en Dial Bar están en juicio de fondo en un tribunal de Santo Domingo Este los imputados Franklin Junior Meran (Rubirosa), Víctor Hugo Gómez Vásquez, Junior Cesar La Hoz Vargas, Alberto Miguel Rodríguez Mota, Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez (Rolfi); Oliver Moisés Mirabal, Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo), Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (Nene), Reynaldo Rodríguez Valenzuela (El Chino), Carlos Rafael Álvarez Pérez (Carlos Nike), Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno(Hueso) José Eduardo Ciprián Lebrón (Chuky) Lanny Estephanie Pérez Reyes y Eddy Vladimir Féliz García.