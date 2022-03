Ministerio Público desiste de pedir coerción contra embarazada involucrada en caso Supérate

El Ministerio Público desistió este jueves de solicitar medidas de coerción en contra de una embarazada, detenida por las transacciones irregulares de más de 200,000 pesos a través de la tarjeta del programa de subsidio social Supérate.

La solicitud se conocería este jueves en el Juzgado de Atención Permanente de Barahona contra Sumayra Matos García, a quien la Fiscalía de esta provincia dejó en investigación.

"Gracias a Dios salimos del problema. El Ministerio Público hizo una investigación profunda y entendían que no había suficientes elementos para hacerle una acusación a ella y procedieron a presentar desistimiento de la solicitud de medida en su contra", declaró Hilario Soler Encarnación, abogado de Matos García.

De acuerdo con la mujer, que se encuentra en las 37 semanas de embarazo, acudió al negocio y al pasar la tarjeta, le sorprendió que seguía pasando por montos que le resultaron exagerados. Pese a que su subsidio es de unos 1,650 pesos, logró pasar varias veces por montos variados superiores a los 10,000 pesos.

"Yo tenía unos meses atrasados que me habían robado los fondos, más el tiempo que me tenían bloqueada, pensé que me habían depositado todo lo que tenía robado. Pero cuando empezaron a salir los voucher, más de diez, le pregunté al chico (del negocio) si estaba seguro que el verifone está bien", manifestó.

Dice que, ante lo anormal de la situación, pues mientras más pasaba la tarjeta más dinero tenía, decidió dar parte a la oficina administrativa del comercio, donde fue arrestada.

Según la solicitud de medida que había presentado el Ministerio Público, los consumos con la tarjeta de Matos García fueron de 210,450 pesos.

"Estoy satisfecha, porque han desestimado. No totalmente, pues sigo en investigación, pero la más interesada soy yo. Seguimos a disposición de cualquier requerimiento que nos hagan", dijo la mujer tras salir del Juzgado.

Las investigaciones sobre este caso se enmarcan en el fraude que sufrió el programa Supérate que desde febrero pasado se estima en unos 100 millones de pesos.

