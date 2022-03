Jean Alain advirtió pérdidas millonarias por falta de reclamación de garantías en cárceles

El exprocurador Jean Alain Rodríguez advirtió a las autoridades de la Procuraduría General de la República que la falta de reclamación de garantías por parte de esa entidad ante “supuestos vicios de construcción y deterioro de equipos” en recintos penitenciarios del país podrían “generar pérdidas millonarias al Estado Dominicano”.

Rodríguez manifestó su preocupación a la actual titular de la Procuraduría General de la República, la magistrada Miriam Germán, en una misiva remitida a mediados del mes de enero pasado, a propósito de la acusación del Ministerio Público de que el exfuncionario incurrió en supuestos actos de corrupción para ejecutar la construcción de recintos como la Nueva Victoria.

“Me preocupa y debe preocupar que se me acuse de fraude fundamentado y documentado únicamente en alegatos y denuncias ligeras de malas terminaciones, defectos, vicios de construcción y supuestas pérdidas de garantías de abanicos, bebederos, televisores, entre otros, de los más de 100 edificios que efectivamente fueron construidos y equipados”, señala el exfuncionario en la carta.

El exprocurador reiteró en la carta lo expresado en septiembre pasado durante una audiencia en la que buscaba la variación de la medida de coerción en su contra, de que estas obras fueron realizadas por contratistas y suplidores, mediante licitaciones públicas y contratos, en los que se estableció que “es a los contratistas y no a los procuradores generales actuantes a quienes eventualmente les corresponde realizar los correspondientes reparos”.

Rodríguez instó a las actuales autoridades a “requerir con urgencia a los más de 50 contratistas y suplidores responsables que realicen los reparos de lugar antes de que a la Procuraduría se le venza la garantía y el plazo de reclamo de los mismos, en caso de ser ciertos, y de esta manera que el Estado no se exponga a perder sus derechos consignados en los contratos suscritos”.

El exprocurador citó su propia experiencia en la cárcel de Najayo, donde “he visto con mis propios ojos diversos aparatos electrónicos como abanicos, luces y bebederos, que ante cualquier mal funcionamiento son desechados y cambiados, en lugar de reclamar las garantías aún vigentes en piezas y servicios al suplidor”.

“Lo mismo sucede con algunas duchas e inodoros antivandálicos, bombas de agua, puertas y ventanas, que están siendo reparadas o sustituidas por personal y con recursos de la Procuraduría y no por el contratista bajo las garantías vigentes, persona responsable contractualmente. Esto también se convierte en un gasto innecesario en una institución con tantas necesidades y limitado presupuesto, que, al replicarlo en todas las obras del país, contabilizamos millones de pesos en pérdidas que pudimos evitar”, detalló Rodríguez.

El principal imputado en el caso Medusa indicó: “Hoy estoy siendo perseguido y privado de libertad, entre otros actos de mera administración, por obras que no he construido y por vencimiento de garantías que no vencieron en mi gestión y que en la mayoría de los casos no han vencido aún”.

“Además de ser temas administrativos y no penales, sería igual injusto que por analogía de los mismos supuestos que hoy me tienen privado de libertad (firmar contratos y pagar las construcciones), mañana pretendan imputar a cualquier otro procurador o ministro que contrate obras, por el mismo concepto o más delicado aún, por no tramitar el reclamo administrativo y civil de supuestos defectos, errores y vicios ya identificados en su gestión pero no reclamados en el tiempo oportuno a las personas eventualmente responsables”, concluyó.