Jean Alain: Construí cárceles porque el país lo necesitaba, no para enriquecerme

Al exprocurador Jean Alain Rodríguez, privado de libertad desde hace nueve meses por el caso de corrupción denominado Medusa, le fueron concedidos 15 minutos para que se refiera a la solicitud de prórroga de cuatro meses solicitada por el Ministerio Público para terminar la investigación en contra de la supuesta red que encabezaba.

En su ponencia, Rodríguez expresó que de las 42 cárceles que existen en el país, 40 han sido levantadas por la Procuraduría General de la República y que construyó cárceles porque el país lo necesitaba, no para enriquecerse.

“El magistrado Wilson Camacho dijo que yo me había embarcado en proyectos que me generaran beneficios a mí desde la Procuraduría General de la República. Y usted debe saber o preguntarse ¿por qué construyó el exprocurador cárceles?, no es que yo quería hacer cárceles, es que cuarenta y una de las cuarenta y dos cárceles que existen en la República Dominicana las ha hecho la Procuraduría”, expresó.

Jean Alain Rodríguez aclaró que la nueva Ley 113-21 (que regula el sistema penitenciario y correccional) en su artículo 54 dice que solo la Procuraduría puede diseñar, construir y ejecutar cárceles.

Asimismo, defendió que hizo esos recintos carcelarios porque la ley lo manda y el país lo necesita, no para enriquecerse.

La solicitud del Ministerio Público la conoce la tarde de este martes la jueza el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Cruz.

RELACIONADAS Yeni Berenice dice Jean Alain y Forteza Ibarra llaman desde la cárcel para intimidar a testigos