“He cometido errores en la vida, pero nunca un delito”, dijo Jean Alain en audiencia

El exprocurador Jean Alain Rodríguez, imputado por supuestas irregularidades durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, reiteró ante el tribunal que “no es un delincuente” y que las actuaciones de los fiscales que investigan el caso Medusa obedece a una supuesta venganza en su contra.

“He cometido errores en la vida, pero nunca un delito”, dijo Rodríguez, quien sostuvo que las imputaciones del Ministerio Público son de carácter administrativo y no penal.

“Me tienen privado de libertad sin ser ingeniero, por temas de pintura, impermeabilizantes y de construcción, sin yo haber puesto un solo block. Esos son temas administrativos y no penales, y en todo caso, ¿dónde están los 60 contratistas que supuestamente construyeron mal? No han interrogado ni a un solo de ellos a pesar de afirmar en múltiples ocasiones que son estructuras inservibles. Ni los llamarán, porque no es justicia, es venganza. Me tienen privado de libertad por supuestos sobornos, pero nadie sabe quiénes son esos sobornantes, ni cómo pagaron, cuándo, dónde, por cual obra. No han presentado nada por qué a mí nadie me ha dado nada”, añadió durante la audiencia de solicitud de prórroga del Ministerio Público para investigar el caso Medusa.

Rodríguez expuso que lo tienen en prisión por invertir en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, pero que la actual gestión invirtió y pagó más de 220 millones a esos mismos 11 contratistas por las mismas obras.

“Ustedes investigaron a la gestión actual para afirmar que no hubo sobornos? ¿Apoderaron a una jueza de la Suprema Corte para investigar? ¿Hicieron interrogatorios? ¿Analizaron sus finanzas? ¿Dónde está el archivo concluyendo que no se pagaron sobornos por esos 220 millones que no estaban contemplados en los contratos iniciales? ¿Por qué firmó esta gestión contratos nuevos con constructores sobornantes?", planteó ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El exfuncionario alegó que "la realidad es que esas 11 adendas representan la construcción de 8,000 de los 10,000 millones invertidos". "Todos esos contratos tienen sus garantías y es a los contratistas que le deben reclamar, si es que hay vicios de construcción como dicen, sin privar a nadie de su libertad", sostuvo.

El exprocurador manifestó, además, que en los nueve meses que lleva en prisión no ha sido interrogado.

“Hoy cumplo nueve meses bajo arresto; sin interrogarme, sin requerirme, sin llamarme. Sin ninguna explicación ni delito, me presenté voluntariamente a la Procuraduría General el 29 de junio del 2021 y me puse a la orden de la justicia. Con humildad y respeto le contestamos en ese momento, sométanme y detengan la prisión hasta que las muestren. Sin delitos, sin pruebas, sin auditorías, sin testigos, sin peligro de fuga, sin obstaculizar la investigación; en fin, sin causar un daño, me tienen desde ese día privado de libertad. He cometido errores en la vida, pero nunca un delito. Decir la verdad en el momento incorrecto me ha traído a desenmascarar la mentira en el lugar correcto”, expresó Rodríguez.

Pese a los alegatos de su defensa, la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Cruz, ratificó la prisión preventiva contra Jean Alain y le otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público para que culmine su investigación y presente acusación.

La jueza también fijó una audiencia control para el 9 de junio del 2022, a las 10:00 a.m.