Tribunal se reserva fallo de medida de coerción contra imputados Operación Discovery

La jueza de la Oficina de Servicio Judiciales de Atención Permanente de Santiago se reservó para el lunes 11 de abril su decisión sobre la solicitud de las medidas de coerción a los 39 imputados de formar parte de la supuesta red dedicada al ciberdelito, desmantelada mediante la denominada Operación Discovery.

La magistrada Yiberty Polanco emitirá su resolución a la 2:00 de la tarde de la citada fecha.

El Ministerio Público resaltó la solidez de la acusación presentada ante el tribunal.

"Como lo dijimos el primer día, se trata de una medida de coerción de acero. Por si misma tiene elementos suficientes para que el tribunal, ahora que se retira a ponderar, no permita que ese tipo de delitos se repita", declaró el fiscal Claudio Cordero.

Esteban Pérez, abogado de uno de los imputados, dijo esperar que la jueza Polanco actúe en base a las normas y otorgue libertad pura y simple a su defendido. Asegura que no existen elementos de pruebas que lo vinculen a la supuesta red.

Grismaldy Ruiz, representante legal de otro de los encartados, entiende que no hay forma que a uno de los imputados le impogan medida de coerción consistente en prisión preventiva, "ya que no existe un querellante". "El Ministerio Público no puede representar a víctimas que no han interpuesto denuncias y no están en la República Dominicana", declaró.

La acusación del órgano establece como supuestamente esta estructura criminal despojó de altas sumas de dinero, así como de sus identidades, a ciudadanos de los Estados Unidos mediante terror psicológico, toda vez que recreaban historias falsas para materializar la estafa.

El órgano acusador está solicita 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo.

Imputados

Entre los imputados figuran Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), Víctor Manuel Hernández y Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate).

Además, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Kimberly Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), y Anabel Adames.

También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.

Asimismo, son imputados Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Estévez y/o Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.

