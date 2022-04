Continúan los intentos de fraude al programa de subsidio social Supérate

Luego del fraude del que fue objeto el programa de subsidios sociales Supérate en el mes de febrero, los intentos de estafas no se han detenido, sobre todo, después de que se libraran las transferencias de recursos correspondientes al mes de marzo.

Así lo informó una fuente cercana a la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), entidad encargada de tramitar los pagos a los beneficiarios del programa.

Los fraudes, sin embargo, no lograron materializarse, lo que la fuente atribuye a los mayores controles de seguridad que se han establecido luego de los casos ocurridos un mes antes, cuando se estima que más de 80,000 beneficiarios de Supérate fueron afectados mediante la clonación de sus tarjetas para sustraer los recursos que le asigna el Gobierno.

Por ese caso, que está bajo investigación la Policía Nacional y el Ministerio Público a través de sus unidades de crímenes y delitos de alta tecnología, han sido detenidas unas 10 personas contra las que existen medidas de coerción por su presunta implicación.

Las informaciones preliminares indican que el fraude de febrero involucra un volumen de dinero sobre los 100 millones de pesos, aunque desde 2020, cuando se detectaron y procesaron en justicia los primeros vinculados, la estafa sobrepasa los 300 millones de pesos.

A raíz de los hechos de febrero, Adess informó que estaban adoptando medidas para evitar los ataques, entre los que se destacan el encriptamiento de datos, mayor coordinación con las entidades bancarias que procesan los pagos, así como la prohibición estricta de autorizaciones de consumo en horas nocturnas.

Además de la información que la suministró la fuente a Diario Libre, a través de las redes sociales de Supérate también se expresan varios comentarios de usuarios que dicen llevar meses sin cobrar porque al pasar la tarjeta ya alguien más la ha consumido. También se quejan del tiempo que llevan bloqueados y no pueden acceder al dinero asignado.

Un usuario denunció a través de la cuenta de Instagram de la entidad que no pudo realizar sus compras del mes porque la tarjeta está retenida. Otro dijo que a su amiga le están robando la compra desde enero.

“Pónganse mejor activa (r) esa tarjeta, la están dando sin fondo y yo con 5 (cinco) meses que no consumo la tarjeta”, sugirió otra persona en la misma plataforma, donde hay decenas de mensajes en reclamo de que se liberen los recursos.

También en la página de Facebook, justo debajo de una publicación con la que Supérate pide denunciar el fraude, una usuaria se queja de que no le salió la compra del mes pasado. “Tengo tres meses sin cobrar (,) mi tarjeta e(s) la nueva i (y) me sale restringida (.) Por Dio(s) estamos en una crice (crisis) mala, pongan la comida”.

Las quejas también incluyen a personas que como el usuario Dania_giselle04 que denuncia que solo le están dando un subsidio, cuando llevan varios meses suspendidos.

“En realidad no entiendo para que le dan la tarjeta a personas que fueron víctimas de robo de un año y cuando le dan la tarjeta solo le dicen que tiene una sola compra de 1650, eso es un gran abuso a la (los) ciudadanos es burlándose en la cara que están (sic)“, dijo.

Otro cuestiona que le retengan la tarjeta una vez detectan el robo. “Ustedes lo que hacen es cuento de que resuelven, a mí me la comenzaron a robar después de un año comprando normal, fui y reporté y me quitaron del sistema, a otra persona que no conozco se la roban desde diciembre del año pasado y no reporta porque teme que le saquen… (del sistema)”.

En un comunicado hecho público recientemente, Supérate informó que en solo 21 días han entregado 79,766 tarjetas nuevas y cambiado 9,000 cédulas por plásticos, a través de 97 operativos simultáneos realizados en varias provincias del país.

Los casos en la Justicia De acuerdo con las informaciones suministradas por Supérate, entidad que dirige la exdiputada Gloria Reyes, las investigaciones del fraude han llevado a la suspensión de 88 colmados que estarían involucrados en la sustracción de fondos; también hablan de unas 40 personas en investigación y otras 38 con medidas de coerción, bajo la acusación de ser parte de una red mafiosa que sustrajo millones de pesos del subsidio Aliméntate. Entre los detenidos hay seis propietarios de colmados a los que un tribunal de Santo Domingo Este le impuso prisión preventiva como coerción; también otras cuatro personas que fueron detenidas en Barahona supuestamente con 103 plásticos de la tarjeta Supérate.