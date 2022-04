Piloto y mecánico de la aeronave avisaron a autoridades del cargamento de droga

El piloto y el mecánico de la aeronave, los nombrados Di-Venanzo Robert Lee y Dubey Bal Krishna, fueron quienes se percataron de la presencia de los bultos que contenían 200 paquetes de cocaína decomisada en el aeropuerto de Punta Cana el pasado cinco de abril.

Así consta en la sentencia que emitió la magistrada Francis Yojary Reyes Diloné el pasado martes 12 del presente mes.

El documento explica que "fueron estos quienes se percataron de la presencia de los bultos en el compartimiento de cables de la aeronave y dieron parte a las autoridades, lo que desencadenó la ocupación de la sustancia controlada".

Sobre el particular, Di-Venanzo Robert Lee, piloto del avión, dijo en sus declaraciones, que él y el primer oficial estaban haciendo su rutina, sentados en el avión y había una luz encendida que indicaba que había un lugar del avión, donde estaban los cables, abierto.

"La luz se marcó, el mecánico (Dubey Bal Krishna) subió al avión para hablar conmigo, este estaba ahí dentro para tratar de conseguir un código de otro mecánico y fue cuando notó que había una maleta negra, entonces, mandé al primer oficial a revisar; este tomó una foto; fue cuando llamé al vicepresidente de operaciones de mi aerolínea", aseguró.

También declaró que las 2:45 de la tarde le informó a su jefe Brock Anderson, que había una maleta y este le dijo que lo dejara hablar con otras compañías; luego, le llamó para atrás y le dijo que dejaran la aeronave para que las autoridades la revisaran.

Aseguró que Anderson fue que llamó a las autoridades y les pidió que dejaran la nave; se bajaran con los pasajeros y fueron a una terminal.

En ese orden, Dubey Bal Krishna, mecánico de la nave, señaló, en la audiencia, que vino con la tripulación a hacer un servicio, que le dan un mando en un papel de hacer el chequeo regular del avión y cuando lo firma el avión puede irse.

"Pero, el avión tuvo un problema en una puerta principal, que está abajo, donde mencionaron, el código estableció que había algo defectuoso, ahí encuentro una maleta, no debía haber nada ahí, solo cables", explicó.

Este coincide con el piloto del avión en que le informó sobre lo encontrado en el interior de la nave.

El pasado 12 de abril el Tribunal de Atención Permanente de la provincia La Altagracia impuso como medida de coerción el pago de una garantía economía de un millón de pesos, a cada uno de los 12 extranjeros imputados en el decomiso de los 200 paquetes de cocaína incautada en la aeronave.

Defensa técnica de los imputados

Sobre el particular, la defensa técnica, representada por Israel López, Manuel Abreu y Beatriz Santana, expusieron que no hay elementos de prueba para sostener que sus defendidos son autores o cómplices del hecho, que no se cumple porque la tripulación fue quien comunicó a las autoridades sobre la sustancia.

Tras todo el proceso que ellos llevaron a cabo y mencionaron anteriormente, muestran que la tripulación se comunicó con sus superiores para ver lo que debían hacer, relatan los abogados de estos.

También, manifiestan que los documentos permiten corroborar que los pasajeros no tuvieron contacto con el avión, que estos fueron alojados en un hotel por parte de la compañía.

Otros relatos en relación al caso

La azafata Christina Carello argumentó que su trabajo es estar en el gabinete ocupándose de los pasajeros y la seguridad del vuelo, y que no tiene acceso a ninguna parte de fuera del avión.

Expuso que los pasajeros ya estaban en el avión cuando recibió la notificación del capitán que le dijo que había algo en el cuarto de las máquinas y que le iba a informar a los pasajeros lo sucedido.

En tanto, que los pasajeros Sheldon Gaspard Poirier y Al-Dayerh Ranya, aseguran que vienen al país a vacacionar, que estaban a punto de irse cuando les notificaron que encontraron algo en el avión, que sería algo breve, los sentaron en el aeropuerto por horas y terminamos siendo arrestados.

Los siete imputados restantes, Younane Hadare, Briscoe Kash Everertt, Leblond Francheska, Mckenna Liam Patrick, Safdar Syed Aatif, Wojcik Harrison Brittney Lynn y Alexander Rozov, hicieron uso del derecho a guardar silencio.

Razones de la sentencia emitida

Los indicios de que el piloto y el mecánico alertaron a las autoridades de la situación, que la sustancia se ocupó en un lugar en la que no se aportaron pruebas de que los demás tripulantes ni los pasajeros tuvieron acceso al mismo, ni de otro tipo de vinculación de los imputados con el hecho que se les atribuye, el tribunal acogiéndose a los principios de proporcionalidad, favorabilidad y razonabilidad entendió prudente imponer medidas menos gravosas de las que solicitó el Ministerio Público.

De igual manera, la juez de Atención Permanente rechazó el pedimento de la defensa técnica, respecto a que sea declarada la ilegalidad de las actuaciones procesales realizadas específicamente del acta de registro de la aeronave, así como la de arresto flagrante, por haber sido levantada en la inobservancia de la ley, por improcedente, ya que, dichas actuaciones fueron levantadas conforme a criterios de legalidad.

Entre las medidas cautelar están garantía económica de un millón de pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida y se declaró el caso complejo, como lo había solicitado el Ministerio Público.

Cabe destacar que en la sentencia no establece el lugar de domicilio donde estarían radicados los implicados en el caso.