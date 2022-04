Pilotos son responsables de cargas en vuelos privados

Contrario a lo que ocurre en la aviación comercial, los pilotos de vuelos privados son los responsables de las cargas detectadas a bordo de sus aeronaves, según establecen las regulaciones internacionales.

Pilotos consultados por Diario Libre enfatizan en esa responsabilidad, muy a pesar de que el capitán de la aeronave tenga o no conocimiento de que lleva a borda mercancías ilegales.

La explicación surge a propósito del reciente cargamento detectado en un avión que llegó al aeropuerto de Punta Cana el pasado 31 de marzo, procedente de Toronto, Canadá.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en la aeronave, matrícula C-FWRR perteneciente a la empresa Pivot Airlines, se encontraron ocho bultos negros que contenían, cada uno 25 paquetes (200 en total) de un contenido que se presume cocaína.

Por el hecho fueron investigados los once tripulantes, incluidos nueve canadienses, un indio y un dominicano, contra quienes un juez de atención permanente de la provincia La Altagracia le impuso una garantía económica como coerción por las imputaciones en su contra.

Los imputados son Sheldon Gaspard Poirier, Younane Hadare, Briscoe Kash Everett, Aldayeh Ranya, Leblond Francheska, Mckenna Liam Patrick, Di-Venanzo Robert Lee (piloto), Dubey Bal Krishna (mecánico), Safdar Syed Aatif, Carello Christina, Wojcik-Harrison Brittney Lynn y Alexander Rozov.

Sin embargo, Robert Lee y Bal Krishna, declararon ante el tribunal que ellos no tenían conocimiento de la existencia de los bultos y que fueron ellos quienes alertaron a las autoridades.

Alegaron que los bultos estaban en el compartimiento de cables de la aeronave y que se percataron porque una luz encendido les indicó que había un lugar abierto en el avión y procedieron a revisarlo.

Pedro Domínguez, expresidente de la Asociación Nacional de Pilotos, entiende que la tripulación es responsable de todo lo bueno y malo que haya en el avión, contrario a como ocurre en los vuelos comerciales, en los que cada pasajero responde por el contenido de su equipaje.

“En la aviación comercial, no necesariamente el piloto tenga conocimiento de lo que haya en las bodegas, porque le entregan las documentaciones del vuelo, pero no necesariamente tiene que revisar lo que lleva un pasajero. Pero en aviación privada, y más los dos casos de Punta Cana, a mí no me deja la menor duda de que la tripulación tenía todo el conocimiento, por la cantidad”.

Los pilotos o copilotos deben realizar las inspecciones tanto por dentro y fuera de la aeronave para verificar que todo está en orden antes de emprender un vuelo, aunque esa revisión no siempre es rigurosa, plantea.

“En la revisión del piloto de prevuelo, la verdad es que es por encima, no es profunda… porque el piloto no anda pensando que haya droga, entonces, sí hay algo en lugares no legales de compartimiento de equipaje, el mecánico tiene que saberlo”, dice Domínguez, que insiste que, aun así, en estos casos, el piloto es el principal responsable legal.

No revisan equipajes

Otro piloto experimentado, que no quiso ser citado con su nombre, explica que previo a salida en vuelo privado, el capitán debe hacer una inspección de la cabina para identificar que todos los sistemas de controles funcionen correctamente.

Luego se hacen las inspecciones del área de pasajeros, para comprobar que estén en orden los asientos, tomando en cuenta temas como higiene, artículos de emergencia y puertas de seguridad. Luego se realiza la revisión por fuera de la aeronave para comprobar que no haya daños.

Se procede entonces al plan de vuelo y la revisión de pasajeros, un área en que, aunque es de rigor, los pilotos no cumplen a cabalidad su misión de revisar los equipajes de los pasajeros, según coinciden ambos pilotos consultados.

Esto, dicen, porque no se siente con autoridad para pedir a empresarios o personas con el dinero suficiente para alquilar o comprar una aeronave, que les entregue su equipaje para revisión. Entonces, dicen, toman el riesgo de transportarlo, ignorando su carga, aunque sean los responsables legales de las mismas.