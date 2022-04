Juez del país sorprendido por apoyo a Rochy RD en caso supuesto abuso contra menor

La madre de la menor de edad, por la cual se acusa al artista urbano Aderly Ramírez Oviedo (Rochy RD) de abuso sexual, podría ser condenada, dependiendo del giro que tome la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, afirmó el magistrado Juan Sabino Ramos, juez de la Corte De Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro De Macorís.

El magistrado Sabino dijo estar sorprendido de que tanta gente esté haciendo causa común con el adulto, el agresor y con la madre. “Obviamente la investigación puede cambiar”, afirmó el magistrado, quien entiende que la madre de la menor también pudiera presentar una acción civil contra el agresor, pero que en el hipotético caso de que haga algún tipo de acuerdo para recibir dinero y desistir de una acción en su contra y se compruebe, podría ser condenada por ese caso.

El magistrado Sabino Ramos participó el Webinar titular: “El Derecho a la Integridad Personal de la Niñez y la Adolescencia es un Derecho Fundamental”, organizado por la Escuela Nacional de la Judicatura a propósito de que este mes de abril fue declarado como Mes de la Prevención del Abuso Infantil.

Sabino consideró que las víctimas no logran demasiadas cosas si solo se sanciona al responsable del ilícito y las secuelas del abuso se mantienen vivas y no son tratadas.

En su ponencia, Sabino Ramos elogió las acciones que desde el Poder Judicial se toman para tratar los casos de abusos contra los niños, niñas y adolescentes como el protocolo de actuación para entrevistas forenses a víctimas y testigos en condición de vulnerabilidad.

En la conferencia también participó la psicóloga Rafaela Burgos, quien consideró que en ocasiones los niños no cuentan el abuso, no solo por miedo ante amenazas concretas del agresor, sino porque siente temor a que las familias enfrenten problemas o se separe; piensan que no les creerán o que les culparán del abuso y le castigarán; o, porque se sienten culpables, especialmente si han sentido placer durante el abuso.

Otras de las razones que mencionó Burgos es que muchos niños piensan que los otros adultos saben del abuso y que como no han hecho nada, entienden que esta práctica es aceptada, por lo que recomienda que se preste atención a las señales que muchas veces dan los niños y que intentan comunicar especialmente los cambios en el comportamiento.

Entre las tareas pendientes que mencionó Burgos está la capacitación de los demás actores, no solo los del Poder Judicial y evitar la revictimización.