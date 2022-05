Por violencia y porte de arma ilegal, dictan coerción contra dirigente choferil de Santiago

Este domingo la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago dictó este domingo medidas de coerción contra Persio Antonio Veras de la Rosa, a quien el Ministerio Público acusó de poseer un arma de fuego sin documentos y de haber causado golpes y heridas a un chofer de la ruta F del transporte público urbano de la parte oeste de la ciudad.

La solicitud de prisión del Ministerio Público y parte querellante fue acogida por la jueza Yaritza Cabral de la Cruz, quien impuso la presentación de una garantía económica vía aseguradora de un millón de pesos, así como presentación periódica ante la Fiscalía y orden mutua de alejamiento.

Veras provocó golpes y una fractura frontal a Celestino Rodríguez Rodríguez, utilizando una pistola calibre 9 milímetros, arma de la cual no tiene documentos, indicó la Fiscalía.

Además de la herida frontal, Rodríguez sufrió mordeduras en el antebrazo derecho por parte de allegados al imputado.

El Ministerio Público fue representado por la fiscal litigante Jennifer Rodríguez, quien otorgó al proceso la calificación jurídica que el Código Penal Dominicano describe, en su artículo 309, así como de violación a los artículos 66, 67 y 81 de la Ley 631-16 para el Control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que castiga el porte y uso de armas sin documentación que lo avale.

Una fuente indicó a Diario Libre que el imputado Persio Veras preside el sindicato de choferes de la ruta F, la cual se origina en el sector Cienfuegos al oeste de la ciudad, y desde hace años ha sido vinculado a problemas internos en dicho sindicato por la falta de transparencia en la elección de los directivos de la cual siempre resulta elegido presidente.

Protestó contra el monorriel

El pasado 30 de marzo, el dirigente choferil encabezó un protesta contra la construcción del monorriel de Santiago el día que el presidente de la República Luis Abinader dejaba iniciados los trabajos en Cienfuegos.

"Estamos pidiendo que el presidente sepa que no estamos de acuerdo, porque con nosotros no se ha sentado nadie. No paramos el progreso de nuestro Santiago Oeste, estamos de acuerdo, pero hay que hablar con nosotros”, dijo y alegaba que el monorriel dejaría si trabajo a miles de familias que reciben el sustento de los choferes de Cienfuegos.