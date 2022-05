Finjus: el Ministerio Público debe ser más cuidadoso con sus revelaciones

El Ministerio Público debe ser cuidadoso con sus declaraciones, sugiere el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, al opinar sobre la revelación de la procuradora adjunta Mirna Ortiz, de que están investigando al expresidente Danilo Medina, aunque todavía no tienen pruebas.

Dijo que estos pronunciamientos fueron “inoportunos” al tratarse de un “tema tan sensible” como es la investigación a un expresidente.

“El Ministerio Público tiene que cuidar sus pronunciamientos, independientemente de que tengan en proceso una investigación contra quien sea…”, dijo Castaños.

“Ese es un tema muy sensible, evidentemente, en esos casos los miembros del Ministerio Público deben tener mucho cuidado con las respuestas que dan frente a un caso que, según la magistrada, está en investigación”, enfatizó.

De su lado, el abogado Carlos Salcedo, quien representa a Alexis Medina, hermano del expresidente, reaccionó sorprendido ante lo dicho por Ortiz, a quien definió como “una Ministerio Público de mucho respeto, de gran consideración y bastante bien formada”.

Dijo que lo revelado afecta el “derecho constitucional al buen nombre, a la buena fama, a la honra y a la presunción de inocencia”, del exmandatario.

“Si no hay una medida de coerción ni una solicitud formal, todavía no se ha abierto ninguna investigación formalmente, conforme a lo que dispone el Código Procesal Penal. Por lo tanto se trata de una investigación preliminar que debería ser secreta. Pero deja de ser secreta y se hace pública, y eso contradice lo que establece el Código Procesal Penal, porque la investigación se hace bajo reservas y solamente las partes del proceso deben saber exactamente lo que va ocurriendo durante la fase de investigación”, dijo Salcedo.

“Libre de culpa”

Salcedo resaltó: “Si Mirna ha revelado que no existe ninguna prueba hasta el momento, es que, evidentemente, no podrá haber una investigación formal, y en todo caso, el expresidente Danilo Medina se encuentra libre de culpas. Pero se trata de un error, a mi juicio, que puede traer consecuencias, en el caso de que el expresidente decida hacerlo en relación con la investigación que esté haciendo el Ministerio Público”.

“Anuncio sin sentido”

Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), es de los que entiende que “el anuncio tiene poco sentido”… “que no tiene novedad”.

“No hay punto intermedio de la persecución penal. Tiene que haber certidumbre. O hay o no hay. Se trata de un flaco servicio dentro de la lógica de investigación; si no hay novedad, estar haciendo un anuncio... No vemos cuál es el sentido de esa declaración”, precisó Vidal Potentini.

Declaraciones de Mirna Ortiz

Esta semana la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, confirmó que hay una investigación abierta contra el expresidente Danilo Medina, aunque dijo que “no se han encontrado elementos suficientes”.

“(Medina) No ha sido interrogado, estamos investigando, la investigación dirigida hacia un expresidente tiene unos ribetes distintos, tiene una carga probatoria distinta, ha sido mencionado en los procesos, porque todos estos procesos se dieron bajo su gestión e indiscutiblemente de alguna u otra manera toca lo que fue el ejercicio de su mandato presidencial y por eso es mencionado de manera tangencial en estas acusaciones”, dijo la funcionaria del Ministerio Público.