Abogado del matador de Jorge Mera dice que no ha podido comunicarse con imputado

El abogado de Fausto Miguel Jesús Cruz de la Mota, el confeso asesino del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, sostuvo que todavía hasta la mañana de este jueves no había podido comunicarse con el imputado, a más de dos días de su apresamiento ocurrido el pasado lunes.

Many Sierra sostuvo que cuando intentó contactarlo, supuestamente agentes de seguridad le dijeron que no podía ver el imputado por órdenes expresas.

“No he podido hablar, no quisiera afirmar que no me han permitido verlo, sino que no he podido verlo, traté de ir y los agentes que están ahí me comunicaron que por disposición expresa no podíamos tener contacto con él, por tanto hasta este momento no he podido tener contacto con él”, dijo.

El jurista sostuvo que tampoco ha podido tener contacto por teléfono con el acusado y que fue escogido como su abogado por los familiares del victimario.

Cruz de la Mota disparó 13 veces, de cerca y lejos, contra Jorge Mera, quien fue alcanzado por seis proyectiles, mientras se encontraban reunidos en el Ministerio de Medio Ambiente, donde el imputado acudió molesto para gestionar unos permisos ambientales, según el expediente acusatorio del Ministerio Público.

Para este jueves, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto conocerle la medida de coerción a Cruz de la Mota. El Ministerio Público pide prisión preventiva en una cárcel.

Sobre la solicitud de prisión preventiva, el abogado sostuvo que como abogado tiene que respetar el dolor de la familia y la sociedad.

“Como abogados también debemos respetarnos, ahí hay un hecho, es evidente eso, hay que tener el tiempo suficiente para hacer la investigación, entendemos que la medida de coerción se impondrá de caja”, manifestó Sierra en una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, Cana 11.

Agregó que “por respeto a la familia, a la sociedad, las cosas hay que dejarlas que fluyan, inclusive por la misma seguridad del imputado”.