¿Cuál es el papel que juega la empresa Aurum Gavia en el caso de Orlando Jorge Mera?

A raíz del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, a mano de Fausto Miguel de Jesús Cruz, se desató una interrogante en torno a la empresa Aurum Gavia, la cual está bajo investigación del Ministerio Público para esclarecer la situación que llevó al imputado a romper de forma trágica una amistad de más de 40 años.

Fausto de Jesús, a quien el ministro Jorge Mera lo tenía como un “amigo íntimo” y de su entera confianza, había solicitado al Ministerio de Medio Ambiente en el año 2021 para Aurum Gavia, un permiso especial que les permitiera exportar unas cinco mil toneladas de baterías usadas, la cual le fue rechazada.

¿Qué dicen los dueños de la empresa?

La periodista Alicia Ortega sostuvo en exclusiva una conversación con ambos representantes de la razón social, quienes aseguran que se dedican a la compra y venta de chatarras de metales, para luego exportarlos a funderías que realizan nuevos productos.

La empresa Aurum Gavia, según los representantes, lleva alrededor de ocho años operando en el país,con contratos con dos de las telefónicas más grandes de República Dominicana.

Para el año 2021, justo en el mes de enero, habían solicitado al Ministerio de Medio Ambiente un permiso para la exportación de baterías, pero la misma fue rechazada.

"Preparamos todos los documentos, enviamos todos los documentos necesarios, la solicitud se fue y después, cuatro o cinco meses Medio Ambiente me ha contestado diciendo que no podemos obtener el permiso, por exportar la batería" Moise Tschanen Representante de la empresa Aurum Gavian “

Tanto Tschanen como Shlomi Pilo explicaron que después de que se le negó el permiso, un allegado, a quien no identificaron, les recomendó a Fausto Miguel, el cual lo conocieron mientras compartían en un hotel de la capital.

De acuerdo con Shlomi Pilo, el imputado se había presentado a ellos como un empresario de muchos negocios en República Dominicana, pero, sobre todo, que tenía una estrecha relación con el ministro de Medio Ambiente.

“Dijo que eran amigo desde hace años, nos aseguró, nos mostró fotos en su teléfono con el ministro y nos dijo que podía conseguir el permiso, pero que debíamos presentarle el proyecto al mismo ministro y dijimos que no había problema”, explicó Pilo.

Según detallan, la cita fue pautada para el día 2 de junio de 2021, a las 11:30 de mañana, donde participaron los señores Jorge Mera, Fausto Miguel, Moise y Shlomi.

Algo que sorprendió a los empresarios fueron los privilegios que Cruz de la Mota tenía en las instalaciones del Ministerio, ya que cuando llegaron a la institución no había espacio para parquearse e inmediatamente Miguel habló con la seguridad del lugar y todo cambió.

Indicaron que era tanta la confianza, que, habiendo seguridad en la entrada y detector de metales, pudieron pasar hacia el interior sin ningún procedimiento y sin identificación.

“Los guardias nos dijeron que dejáramos el auto, las llaves y que no nos preocupáramos. En la entrada del edificio, donde hay seguridad y detector de metales pudimos entrar sin pasar por el procedimiento, sin identificación y sin el detector”, manifestó Sholomi.

Ya el próximo paso sería el encuentro pautado, donde hablaron de cómo se maneja el proceso de chatarra en el país, comparando el sistema suizo y el de Israel.

"Fue muy interesante la discusión ese día entre ese tema, hasta que llegamos a las discusiones sobre la batería plomo. Nosotros en ese año miramos que el manejo de batería plomo no existe en República Dominicana" Moise Tschanen Representante “

Manifestaron que el ministro de Medio Ambiente los envió al departamento legal para evaluar el proyecto que le plantean e indicó que cualquier solicitud o cita para reunión podrían canalizarla vía Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota por el tiempo que llevan de amistad.

Afirman que algo sí quedo claro en ese momento y es que en el mismo despacho de Jorge Mera le dijeron a Cruz de la Mota, que los tramites eran solo de seguimiento.

Comentaron que entre los meses junio y septiembre se habían reunido con Cruz de la Mota unas tres veces, incluyendo en una ocasión con su hija. Es en ese tiempo, no muy lejano de la reunión en el Ministerio que supuestamente le hizo la primera propuesta.

Según indicó Moise, Fausto Miguel les propuso a los empresarios ser socio de ellos, invertir dinero en la compañía y ayudarlos con premisos y licencias para operar en el país.

“Le dije ok, mira, primero no me interesa estar como socio, pero tú pones capitales reales y tu llega con la licencia, puedo hacer negocio”, sostuvo.

Pero entre septiembre y febrero de este año, aseguran que Cruz de la Mota despareció sin responder llamadas. Ante la situación en ese intervalo de tiempo, dicen que decidieron volver a realizar los trámites, con técnicos recomendados por el propio Ministerio de Medio Ambiente.

Para obtener el permiso aseguran que alquilaron un terreno en Hato Nuevo de Manoguayabo, un sector ubicado en Santo Domingo Oeste, para montar las instalaciones del negocio de las chatarras, en una segunda etapa la exportación de las baterías, con una inversión de unos 2 millones de dólares.

Luego de seis meses, justo el primero de febrero, volvió a aparecer Miguel y le escribe por WhatsApp a Moise, a lo que le respondió de forma “fría” por su dejadez del proyecto y desinterés.

Acordaron reunirse en el hotel donde se estaba quedando Moise, allí Fausto Miguel se presentó con dos carpetas, dentro de una de ellas estaba una licencia, pero le advirtió que no le daría nada hasta que firme un contrato con él como socio de la empresa de metales.

Esta situación disgustó a Moise ya que Miguel supuestamente le había sugerido que desmontaran la empresa Aurum Gavian y todas sus actividades para la creación de una nueva compañía, por lo que no estuvo de acuerdo y le pidió que se retirara del hotel.

Indicó que al día siguiente volvió al hotel con otra propuesta y mostrándole una compañía a la que supuestamente él había ayudado vía el Ministerio de Medio Ambiente con permisos. Volvió a sugerir lo de la sociedad y le pidió 20 mil dólares, por lo que Moise lo manó “a la mierda”.

Luego de la situación incómoda por la que pasaron, ambos representantes de la entidad narraron que desde febrero no han tenido contacto con Cruz, aunque siguieron adelante con el proceso de los permisos, e inclusive celebrando vistas públicas en el terreno de Manoguayabo para poder obtener el consentimiento de los vecinos y así la licencia.

Sin embargo, hace unas tres semanas, el 18 de mayo, durante una reunión con un alto funcionario del Gobierno, a quién no identificaron, supuestamente le expresaron los problemas que habían ocurrido con Cruz.

Aseguraron que no pagaron “un solo centavo” al señor Cruz y dijeron estar dispuestos a defender el nombre de su empresa ante cualquier escenario.

Sobre Aurum Gavia

Esta empresa ofrece “servicios de reciclaje para exportación e importación, compra y venta de todo tipo de desechos de metales, aluminio, cobre, plomo, bronce, materiales y equipos electrónicos para reciclaje y restauración del Medio Ambiente y Ecología”, se asientan datos en su registro en el portal Open Corporates.

Según el sitio web, esta entidad es de origen suizo y tiene como representante en la República Dominicana a la señora Kenia Isabel Ruiz Frías, mientras que Moise Tschanen es su titular. Fue registrada bajo el número 592221 el 26 de agosto de 2020.