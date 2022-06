Rosalba Ramos: “Miguel Cruz tuvo la oportunidad de hablar con la prensa, y no lo hizo”

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos reveló que el señor Fausto Miguel Cruz de la Mota, el homicida del ministro de medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, tuvo la oportunidad de hablar con la prensa y no lo hizo.



Ramos recordó que cuando se conoció la medida de coerción al imputado, pudo establecer comunicación no solo con la prensa, sino en el momento en el que estaba frente al juez.

“La población ha estado muy atenta el caso del ministro Orlando Jorge Mera ha convulsionado no solo al país sino a la comunidad internacional porque estamos hablando, no solamente del Ministro de Medio Ambiente, sino que él estaba en su despacho un lunes, que es el día tal vez más activo que todo tenemos que es el inicio de la semana y dónde se suponía que habían unos protocolos seguridad específicos y en su despacho le da muerto un amigo, alguien demasiado cercano es lo primero es yo en ese momento estaba de licencia de maternidad, pero los hechos me llevaron a levantar la licencia”.

Ramos manifestó que desde el primer momento han trabajado en el caso y que cuentan con el respaldo de la procuradora general de la República, Miriam Germán, quien instruyó a la directora de persecución para le soporte a la Fiscalía del Distrito Nacional.

Recordó que el levantamiento de la información lo encabezó el magistrado Kelvin Colón, quien la sustituyó mientras estuvo de licencia médica por el embarazo.

Ramos habló de ese y otros temas al participar en la entrevista central en el programa “Encuentro Extra” que produce los sábados por Color Visión, de 7:00 a.m. a 8:00, el periodista Cristhian Jiménez.

Luego de que se le dictó un año de medida de coerción al señor Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado de quitarle la vida a Jorge Mera, los abogados de imputado solicitaron que su defendido sea entrevistado por la prensa, para referirse al hecho.

“Ellos hicieron la solicitud y entendí que era pertinente comunicarnos con la Procuradora a propósito de esto, vi a la Magistrada el miércoles para que expresara su opinión. Nosotros entendemos que él tuvo su oportunidad en la medida de coerción de hablar, incluso decidió no hacerlo lo cual es su derecho. Ahí estaban los medios los cuales querían también tener acceso a él, pero no habló”, comentó.

Ramos dijo que esperará que la procuradora general de la República, Miriam Germán se pronuncie sobre la petición.

Un año de prisión

Ramos defendió la solicitud de un año de prisión para la persona que está acusada de matar a Orlando Jorge Mera.

Al avalar su posición sostuvo que cada caso se toma su tiempo y que los procesos no pueden llevarse rápido.

Dijo que desde el primer día tiene una línea de investigación para poder tener todos los elementos. “Nos falta para completar unos catorce testigos. Yo no creo que duremos mucho para presentar el acto conclusivo”.

Recordó que no podía revelar mayores detalles porque se encuentran en una fase secreta de la investigación.

Consideró que el acontecimiento es un gran reto para el Ministerio Público y expresó que no se llevan por la presión que pueda producirse desde los medios de comunicación, porque el rol de ellos es siempre buscar la verdad y ser objetivos.

“Tenemos que seguir evolucionando en lo relativo a la comunicación con la sociedad, para que se entienda nuestro papel, porque nosotros no estamos llamados a buscar popularidad”, aseguró.

Defensor del Pueblo

La fiscal de Distrito Nacional, la doctora Rosalba Alba Ramos reveló que el Ministerio Público concluyó la investigación de la agresión por parte de miembros de la Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett) al Defensor del Pueblo y a periodistas y que en los próximos días la darán a conocer.

El hecho en el que fueron ultrajados y golpeados, el doctor Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, así como al miembro de ese órgano, el abogado Harold Modesto y los periodistas del Listín Diario y de CDN, quienes acompañaron a Ulloa a una inspección en el canódromo para conocer la situación de los vehículos retenidos allí.

El incidente que fue repudiado por la sociedad dominicana, incluyendo al presidente de la República, Luis Abinader, y por entidades internacionales, lo encabezó la coronela Ysabelita de los Santos Pérez.

“Es un caso que desde el inicio se han dado todos los pasos de lugar para obtener los elementos de prueba. A veces la gente está un poco desesperada por ver los resultados rápido. En materia de justicia las cosas no van tan rápido como hacer un café, porque es importante que se agoten los procedimientos”, señaló la magistrada Rosalba Ramos.

Acotó que ya han concluido la investigación y prometió que, en un tiempo relativamente corto, la población conocerá los resultados.

Al referirse al hecho de que la coronela se encuentra en libertad luego del hecho, consideró que existe un esquema de trabajo y que no tienen que tomar todas las medidas de inmediato.

“Hay personas que representan un mayor un peligro de fuga que otros, entonces en cada caso en los tiempos se dictan dependiendo el tipo penal y las personas que estamos procesando. Es importante que la población comience entender que justicia no necesariamente está ligado a la presión, pero se nos crítica de cualquier manera y es muy lamentable”, confió.

Argumentó que cuando apresan a alguien, la fiscalía recibe críticas por la prisión preventiva que dictan los jueces a los imputados, lo que impacta en la sobrepoblación de los procesados por algún delito.

“Es importante entender que muchas veces tú le puedes conocer un proceso en libertad a una persona y obtener una condena, y que la condena porque la persona tal vez cumple con unos requisitos específicos, no tenía que estar en prisión y está condenado. Y nosotros los vemos como logros, porque es que una condena, no importa en cualquier aspecto que sea y, no importa si la persona está libre o si está prisión, representa un número positivo para la Fiscalía porque implica que llevamos los elementos de prueba pertinentes ante el juez”.

Ramos avanzó que en el caso de lo sucedido con el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, así como con los periodistas, a quienes le incautaron sus equipos y le borraron el contenido, la población conocerá los resultados de la investigación.

“En las próximas semanas van a tener los resultados. Nosotros intentamos como autoridad, esperar el momento adecuado para poder dar la información, porque ya yo de antemano en el día de hoy, yo sé lo que va a pasar, pero es importante tener ese tiempo para verificar. Ya tenemos todos los elementos de prueba, llegue el momento también de hacer la calificación del expediente como corresponde con el tipo penal, que corresponde porque va a ser el definitivo para poder entonces toma las acciones de lugar” expresó Ramos.

La fiscal Rosalba Ramos dijo que la acción provocó heridas al Defensor del Pueblo, también se incurrió en delitos de alta tecnología.

“También estamos hablando de que la figura del Defensor del Pueblo, que es una figura constitucional, es algo que también nos ha preocupado porque es importante. Las agresiones nunca son bien vistas, pero cuando son de autoridad todavía es mucho más lamentable porque entonces se nos cuestiona a una figura constitucional”, reseñó.