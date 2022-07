Abogado dice fraude a la Lotería no fue de 500 millones

La audiencia premilinar en contra de los encartados en el caso judicial denominado Operación 13 por el fraude a la Lotería Nacional, fue recesada para viernes 8 de julio.

Durante la jornada de este viernes, los banqueros presentaron los alegatos y apertura que sustentan su querella ante el tribunal. Además, se concedió el primer turno de defensa de los imputados que recayó en el abogado de William Lizandro Rosario Ortiz, expresidente de Fenabanca.

Tras escuchar el alegato de los representantes de consorcios de bancas, otro de los abogados de la defensa dijo que la suma total que perdieron los banqueros por el sorteo fraudulento del pasado 1 de mayo de 2021, no era de de 500 millones de pesos, como ha alegado el Ministerio Público.

El abogado Plutarco Jáquez dijo, a su salida del tribunal, que las sumatorias de cada ticket presentado como prueba no asciende ni los 25 millones de pesos en total.

“Los querellantes expusieron todo los que le sacaron ese día, resulta que no son 500 millones de pesos, tengo aquí sumado entre todos 23.3 millones de pesos, no que le estafaron, que les sacaron”, puntualizó.

Solicitará exclusión del abogados del Estado en audiencia

Por otro lado, el togado se refirió a la participación de los abogados del Estado que conforman el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público.

Consideró que estos deben ser excluidos de la audiencia y secundará la solicitud del abogado del expresidente de Febananca el próximo viernes, cuando le toque su turno para presentar su alegato.

En conversación con Diario Libre, Jáquez sostuvo que el Estado no fue estafado en el sorteo del primero de mayo, sino los banqueros.

“Estamos pidiendo la exclusión del Estado, porque ahí no hay estafa contra el Estado, esa supuesta estafa es contra particulares, ellos alegan daños morales al Estado dominicano pero eso no es estafa”, puntualizó.

Los juristas que representan al Estado indicaron en la audiencia del jueves que con el juego fraudulento se lesionó la imagen y credibilidad del Estado dominicano. Plutarco consideró que, bajo ese alegato, procede una acción diferente.

“Si le dañan un nombre tienen que ser una demanda por difamación e injuria, no puede ser una querella alegando estafa y decir entonces que le dañaron el nombre porque solo son tipos penales diferentes”… El Estado dominicano no perdió dinero en eso, fueron los banqueros, ellos saben que no hay tal estafa contra el Estado”, reiteró.

Plutarco Jaquez dijo que también solicitará al tribunal el rechazo de la indeminización de los 600 millones que pidieron los abogados del Estado.

Jáquez representa a los imputados: Valentina Rosario Cruz, (presentadora), Jonathan Brea, (supervisor de sorteos) Carlos Berigüete (soporte técnico de la Lotería) y Rafael Mesa (chofer de los no videntes).