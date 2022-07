MP: “Llegó con el decidido criterio de que el patrimonio público es para depredarlo”

Wander Santana

SD. Jean Alain Rodríguez habría declarado una fortuna que no tenía cuando entró como servidor del Estado en el 2012 y se fue proyectando hasta la declaración jurada del 2020, cuando cesó en sus funciones como procurador general de la República. Esto, según dice el Ministerio Público, con el claro objetivo de evitar la fiscalización y enriquecerse de manera ilícita a costa del patrimonio público.

“Las pruebas demuestran que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, desde antes de llegar a la administración pública tenía la intención de distraer recursos del patrimonio público, a tales fines falseó su primera declaración jurada de bienes, presentada el 30 de agosto del año dos mil doce (2012). El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez realizó la declaración jurada de bienes cuando ingresa a la administración pública como director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (Ceird); en ella declaró un patrimonio total de doscientos veinte millones quinientos ochenta y seis mil ciento treinta y siete pesos con cuarenta y siete centavos, en números serían RD$220,586.137.47, para presentar una falsa fortuna que en realidad no tenía, lo que evidencia que el acusado llegó a la administración con el firme y decidido criterio de que el patrimonio público es para depredarlo y lo logró, hoy sus bienes multiplican la aun falsa declaración jurada”, dice la acusación.

“Con el objetivo de materializar con éxito su criterio de depredar el erario, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, despliega un conjunto de acciones criminales que puso en movimiento en el transcurso de su paso por la administración pública, lo que pone de relieve una conducta delictiva de una persona que no es un criminal circunstancial, sino uno organizado y con una muy clara misión y visión de lo que quería del Estado dominicano”, agrega el escrito.

Además de haber falseado su declaración jurada, los investigadores aseguran que Jean Alain logró incrementar injustificadamente su patrimonio durante sus funciones y trató de ocultar su riqueza mediante la compra de costosas obras de arte que no fueron declaradas; suntuosos bienes muebles e inmuebles en zonas exclusivas del país, que habrían sido adquiridas a nombre de presuntos testaferros y de empresas.

Dichos hallazgos fueron detectados por los investigadores “en la información societaria y financiera, además de diversos testimonios” que serán utilizados en los tribunales para conseguir una condena. La acusación indica que el desvío de fondos públicos de la red Medusa fue de tal magnitud que la Procuraduría General de la República estaba “laborando deficitariamente”.

En detalle, cuando Jean Alain dejó la Procuraduría el 16 de agosto del 2020, habría declarado un patrimonio con un balance neto de 237 millones 139 mil 854 pesos; en la banca nacional tenía 540,025 pesos dominicanos y 607,317 en dólares estadounidenses, según establece el expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Dice el Ministerio Público que omitió en la declaración jurada 21 participación accionaria de las empresas Inversiones Paseo de Piedra SRL, Masquemos SRL, Inversiones Decoy SRL, Far Niente SRL, Corporación 31302 SRL, Corporación 31303 SRL, Morosos SRL, Inversiones 41455 SRL, Jurinvest Abogados SRL, Inversiones 41441 SRL, Inversiones Pisco SRL y Corporación 1109 SRL.

Otras de las propiedades omitidas en la declaración jurada del año 2020 por el acusado Jean Alain, según la Pepca, fue la adquisición de la Embarcación Azimut Atlantis de nombre Carpe Diem, modelo 50.0 del año 2016, adquirida a través de la compañía Jurinvest S.R.L. en el año 2017 a la compañía Bastilla.

También habría omitido declarar el atracadero de embarcación tipo yate ubicado en La Marina Chavón, Casa de Campo, La Romana, adquirido a través de Inversiones Cavalieri, S.R.L.

Además no declaró en 2020, el solar ubicado en el sector Mata San Juan, Villa Mella, Santo Domingo Norte, a 1 kilómetro de la carretera de Yamasá. Dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa que este inmueble lo adquirió “como soborno del Plan de Humanización a la Inmobiliaria Santa Bárbara”.

Los millones invertidos en arte

El Ministerio Público calcula que Jean Alain Rodríguez adquirió obras de arte por la suma de 11 millones 754 mil 720 pesos y que no fueron incluidas para evitar la fiscalización y lavar parte del dinero de la corrupción. En su fina colección, tenía la pintura la “Huida 2012”, del artista García Cordero, valorada en 32,000 dólares; “Swimming to Havana, 2009” del artista Cruz Azaceta, por un valor de 60,000 dólares; pintura “Simba, 2013” del artista Bedia, con un valor de 14,400 dólares; la pintura del artista García Cordero, titulada “Nonourus Poliptico” de nueve piezas por un valor de 7,000 dólares; además de la pintura del artista Ellis, titulada “I want to see you from the” del año 2017, por un valor de 12,000.00 dólares estadounidenses.