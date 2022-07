Acusados estafaron al Estado a través del servicio de transporte según expediente del caso Medusa

De acuerdo al Ministerio Público otra de las modalidades utilizadas para estafar al Estado, por los acusados en el caso Medusa era la contratación de supuestos servicios de transporte que los firmantes de los contratos no ejecutaban, sino que el dinero era utilizado por los acusados.

Según consta en la acusación los acusados los acusados Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, luego de firmado los contratos se comunicaban con los supuestos prestadores de servicios y les decían que en sus cuentas se había depositado por error unas cantidades de dinero que debían retirar y entregar junto a una tarjeta de débito a la persona que designaban para esos fines.

“En el curso de la investigación de diversos hechos de corrupción que involucran al exprocurador General de la República el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y a gran parte de sus principales colaboradores, fueron detectadas irregularidades en servicios de transporte contratados por la Procuraduría General de la República, por lo que se inició una verificación respecto a veintidós contratos de servicios de transporte, contraídos por la Procuraduría General de la República, representada mediante Poder Especial de fecha 24 de octubre del año 2016, por el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y los señores Angely Annerys Villar Augusto, Anaimy Rosibel Frías Mendoza, Anselmo Augusto, Elam Miguel Ramírez Pérez, Juan David Tejada Santana, Michael Javier Sepúlveda, Miguel Ángel Gómez Rosario, Roberto Augusto, Frank Luis Santana Matos, Leonel Fermín Rodríguez, Víctor Samboy Feliz, Mallia Bartólo Figueroa Evangelista, Frank De León Fermín, Carmen María Segura, Elías Núñez, Ana Dianelva Rodríguez Regalado, Lissett Mabel Pérez, Ana Dolores Regalado de Gómez, Leoncia Suárez, Suzi Yesenia Pérez Suárez, Natividad Francisca Ortega Santos y Merquiades Feliz Matos”.

Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca): “con lo anterior se verifica, una vez más, las múltiples maniobras fraudulentas para estafar al Estado dominicano, cometidas en coalición de funcionarios, por los acusados Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con la utilización de documentos con firmas falsificadas de Lissett Mabel Pérez y Elam Miguel Ramírez Pérez”. Estos eran hijo de una empleada de la Procuraduría que le había solicitado una ayuda para resolver un tema de salud.

“De acuerdo a las certificaciones de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintidós (2022), emitidas por Silvya Rafaela Marte Corporán, Encargada del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, desde el año 2019 hasta el año 2020, el señor Elam Miguel Ramírez Pérez y la señora Lissett Mabel Pérez, cobraron por concepto de servicios de transporte, la suma total de un millón cuatrocientos setenta mil pesos dominicanos (RD$1, 470,000.00)”, dice el expediente.

“Otro de los contratos con irregularidades detectadas, vinculados al acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, es el Contrato Servicio de Transporte No. 0722/19, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), entre la Procuraduría General de la República Dominicana, representada por el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y el señor Juan David Tejada Santana, en el cual este último se comprometía a realizar los servicios de transporte del personal de la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Provincia Hermanas Mirabal, por lo cual recibiría un pago mensual de ciento veinticinco mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$125,000.00), con un vigencia desde el primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) hasta el primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), para un monto total de un millón quinientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,500,00.00); este contrato fue registrado en la Contraloría General de la República, mediante el registro No. BS-0000668-2020 de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020)”, dice la acusación.

El Ministerio Público afirma que el señor Juan David Tejada Santana, fue contratado de manera personal por el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, para prestar los servicios de transportación en la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la provincia Hermanas Mirabal, por un monto mensual RD$18,000.00, para lo cual le suministró el vehículo en el cual desempeñaría sus funciones, y lo puso en contacto con las autoridades de la Fiscalía de esa demarcación para cumplir con sus tareas.

“En el mes de febrero del año dos mil veinte (2020), el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, se comunicó con el señor Juan David Tejada Santana, estableciéndole que por error le habían depositado en una cuenta del Banco de Reservas, un monto entre ochocientos mil pesos dominicanos (RD$800,000.00) y novecientos mil pesos dominicanos (RD$900,000.00), instruyéndole en tal sentido que sacara una tarjeta de débito, que retirara dicho dinero, y se lo entregara a una persona que iba a pasar a recogerlo, persona esta que resultó ser Rafael Jiménez Suarez (a) Fello, al cual efectivamente le entregó el dinero conjuntamente con la tarjeta de débito, ya que el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto iba a realizar otros retiros”, agrega el expediente.

Con el señor Frank Luís Santana Matos, se presentaron situaciones similares a otros titulares de los contratos de servicio de transporte anteriormente referidos, ya que este, por instrucciones del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, sacó una tarjeta de débito del banco de Reservas, para cobrar los montos depositados por la Procuraduría General de la República, la cual procedió a entregarle a dicho acusado, pudiendo retirar el señor Frank Luís Santana Matos solamente la cantidad de cinco mil pesos dominicanos (RD$5,000.00), de manera mensual.

Otros contratos millonarios ficticios

Siguiendo con la investigación el Ministerio Público pudo verificar, de acuerdo al expediente acusatorio, que el Contrato Servicio de Transporte No. 0552/19, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), entre la Procuraduría General de La República Dominicana, representada por el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y el señor Víctor Samboy Feliz, el transportista, es otro de los contratos utilizados por los acusados Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert para estafar al Estado dominicano. “Mediante este contrato, el señor Víctor Samboy Feliz, se comprometía a realizar los servicios de recogida de aguas residuales y limpieza de trampas de grasas en los recintos penitenciarios de Santiago y Cibao Central, por un pago mensual de doscientos veinticinco mil pesos dominicanos (RD$225,000.00), con una vigencia desde del primero (01) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019) hasta el primero (01) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), para un total de dos millones setecientos mil pesos dominicanos (RD$2,700,000.00); el cual fue registrado en la Contraloría General de la República, mediante el oficio No. BS-0012388-2019 de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). "A pesar de figurar como transportista en el Contrato Servicio de Transporte No. 0552/19, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el señor Víctor Samboy Feliz, no brindó el servicio para el cual fue contratado, recibiendo a pesar de esto un pago millonario por parte de la Procuraduría General de la República, por un monto total de dos millones seiscientos cuarenta y seis mil pesos dominicanos (RD2,646,000.00), conforme lo establece la certificación de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Silvya Rafaela Marte Corporán, Encargada del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República”, establece la acusación.