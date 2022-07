PLD dice que no se va a “distraer” con el caso Medusa

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que las imputaciones que hace el Ministerio Público contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otras personas en el caso Medusa no deben "distraer" los trabajos de esa organización política.

“Lo que está a la vista no necesita espejuelos, y el PLD ha sido clarísimo y creo que los compañeros; creo no, estoy convencido que los compañeros están convencidos de que no tenemos que distraernos. La justicia dependiente o independiente que haga su trabajo, que haga lo que tiene que hacer”, dijo este martes el secretario general del PLD, Charlie Mariotti al concluir una reunión de su Comité Político.

Mariotti afirmó que el tema del caso Medusa no fue tratado en el encuentro, en el que fue juramentado el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética (TNDE), y se acordó que el proceso sobre sus los aspirantes presidenciales será también llevado al exterior del país.

“A nosotros de manera particular en este tipo de reuniones no nos ocupa la agenda; no nos ocupa, con toda sinceridad”, agregó Mariotti al resumir las conclusiones de la jornada, que fue encabezada por el expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina en la Casa Nacional de ese Partido, en la cual estuvieron presentes 41, de los 45 integrantes de ese órgano.

Previo a la reunión del Comité Político, varios de sus miembros consideraron que si las acusaciones que se hacen contra Rodriguez y los demás involucrados en la presunta red pueden ser probadas a los que resulten culpables se le debe aplicar la ley.

Sin embargo, critican que alegadamente el expediente ha sido festinado, porque fue filtrado a los medios de comunicación con antelación y señalan que el Ministerio Público no es igual de diligente en los hechos que involucran a funcionarios de este gobierno.

El senador Iván Lorenzo dijo que las investigaciones en torno al caso deben hacerse respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

"Nosotros siempre vamos a respetar, primero, el debido proceso, y segundo, la presunción de inocencia de que gozan todos y cada uno de los que resulten implicados en ese y el cualquier otro caso que sea objeto de investigación por parte del Ministerio Público", dijo el legislador.

Expedirnte del caso Medusa El expediente instrumentado del caso Medusa destaca que los encartados en el caso recibieron más de 1,000 millones de pesos en sobornos e integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares que se han hecho, estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos. La documentación de más de 12,00 páginas señala como vinculados a la operación a 41 personas acusadas y 22 empresas.

Sostuvo que hasta ahora no se han visto involucrados en el caso dirigentes importantes del PLD, con excepción de Jean Alain, por lo que entiende no afecta la imagen de esa organización política.

De su lado, el exprocurador y miembros del PLD, Francisco Domínguez Brito, dijo que la justicia tiene el deber de actuar cuando considere que existen las evidencias necesarias de cualquier hecho que deba ser castigado.

"En ese caso y cualquier otro caso que existan las pruebas, la justicia tiene el deber y la obligación de ajustarse a la verdad; y en función de la verdad tomar las decisiones que tenga que tomar.

En tanto que, Melanio Paredes afirma que debe caer todo el peso de la ley a quien se le demuestre culpabilidad en el caso. "Si el Ministerio Público puede probar eso, entonces yo soy del criterio de que todo el peso de la ley debe caer sobre los culpables", expresó.

En términos parecidos se expresaron el senador de Barahona, José del Castillo Saviñón, Karen Ricardo y el diputado Víctor Suárez.

Dicen MPdebe probar

Diputados del PLD, señalaron que el Ministerio Público debe demostrar a través de los tribunales las acusaciones que hace en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez y exhortaron a los legisladores del oficialismo a verse en el espejo de exfuncionarios que hoy en día están siendo procesados por corrupción.

Esa postura fue externada por los diputados Sócrates Pérez, Danny Guzmán y Gaddys Corporán, quienes coincidieron en que los que sean culpables sean procesados conforme a la ley.

También criticaron que alegadamente el expediente fue filtrado a los medios.

El oficialismo

De su lado el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) PRM, Julito Fulcar indicó que los temas de la justicia deben ser tratados en ese espacio al tiempo que señaló que a los imputados se les debe dar la oportunidad de defenderse y que se respete el debido proceso.

