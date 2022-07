Hermana de Jean Alain admitió que es su "socia simbólica", según el MP

Una de las hermanas del exprocurador Jean Alain Rodríguez habría admitido, mediante comunicación certificada y declaración que es su “socia simbólica” en varias empresas, según lo que establece la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En el expediente acusatorio del caso Medusa se cita una certificación emitida el 1 de julio de 2022 por Ariadne Rodríguez Sánchez, con la que el Ministerio Público quiere probar, entre otras cosas, que la mujer es socia de las entidades Jurinvest Abogados S.R.L., Morosos S.R.L., ID Inteligencia Legal S.R.L., e Inversiones Calventi S.R.L.; que figuró como gerente en las entidades Inversiones Decoy S.R.L., y Far Niente S.R.L.

También demostrarían que, “aunque figura como socia y gerente en los documentos corporativos de las sociedades de comercio antes mencionadas, lo cierto es que su participación es puramente simbólica y honorifica, bajo las instrucciones de Jean Alain Rodríguez Sánchez, por lo que nunca ha recibido pago, sueldo, remuneración, gratificación, ganancia ni beneficio”.

Con el mismo documento, la Pepca dice que probará que Ariadne Rodríguez Sánchez no tiene objeción a que dichas entidades sean objetos de decomiso, si así lo determinase una sentencia firme.

La Pepca acusa al exprocurador Jean Alain Rodríguez de ser autor de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, falsedad pública y privada, tráfico de influencias, estafa contra el Estado “y otras infracciones graves”.

Como evidencia de algunas de esas acusaciones describe las “maniobras fraudulentas del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, a través de las empresas Inversiones Cavalieri, S.R.L., Jurinvest Abogados, S.R.L., Johnston Promotion, Inc., con la participación activa de su hermana Ariadne Aimee Rodríguez Sánchez y esposa María Isabel Pérez Sallent, para adquirir y colocar a nombre de compañías de fachada las propiedades adquiridas durante el ejercicio de sus funciones de Procurador General de la República”.

Identifica esas propiedades como el solar yermo en Vista Lagos No. 3 de Casa de Campo, Depósito No. 25 y el Puesto de Amarre H-32 de la Marina Chavón, Casa de Campo, así como la villa turística en Bahía Chavón No. 4-A, Casa de Campo, provincia La Romana.

El expediente señala que Ariadne Aimee Rodríguez Sánchez fue citada a comparecer ante el Ministerio Público y que declaró y suscribió, además de lo referido a la comunicación “que aceptó formar parte de las empresas atendiendo a una decisión de su hermano, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, y por instrucción de su madre, Maibe Sánchez Viuda Calventi, pero tampoco realizó aporte alguno al capital de estas empresas o gastos operativos de las mismas”.

Rodríguez Sánchez, se menciona también en el expediente por ser la esposa del acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, al quien imputan de conformar un entramado societario “dirigido a nivel operativo por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, con la finalidad de apropiarse de casi la totalidad de las licitaciones de los alimentos” a centros penitenciarios.

“El acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, esposo de la señora Ariadne Aimee Rodríguez Sánchez, quien es hermana del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, se valió del tráfico de influencias para su lucro personal y del ex Procurador General”, dice el Ministerio Público.