Tres del caso Operación 13 admiten participación en fraude a la Lotería Nacional

La presentadora del fraudulento sorteo del 1ro de mayo de 2021, Valentina Rosario Cruz, y los empleados Carlos Manuel Berigüete y Jhonatan Brea Ovalles admitieron este viernes durante el conocimiento del juicio preliminar contra los diez acusados de fraude a la Lotería Nacional por más de 500 millones de pesos, que participaron en la trama, pero impulsados por el exadministrador Luis Maisichell Dicent.

Frente al juez Amauris Martínez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Valentina Rosario Cruz, la presentadora del sorteo dijo que llevaba laborando 17 años en la Lotería y nunca tuvo problemas hasta que llegó a la administración de Luis Maisichell Dicent.

Declaró que en un encuentro en el ascensor de empleados fue cuando Dicent le habló de un sorteo especial que se realizaría, el que coincidió con el del 1 de mayo de 2021, que escandalizó el país.

Valentina llamó descarado al exadministrador, cuando consciente del fraude, negó que la había alertado para el mismo.

Por su parte, Carlos Manuel Berigüete, dijo que actuó por presión de "arriba" y que nunca tuvo problema hasta que llegara Dicent.

De su parte, Jhonatan Brea Ovalles, dijo ser un empleado de 17 años y meritorio en la Lotería Nacional.

También aceptó que participó en dicho entramado, por lo que pidió perdón a la sociedad y a los afectados. Manifestó que actuó bajo el ofrecimiento de ascenso laboral y actuó por presión superior.

De su lado, el principal imputado, Luis Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional se defendió al afirmar que los coimputados mintieron ante el juez sobre supuestas instrucciones amenazantes que impartiera para participar en el entramado de corrupción.

"No quiero la vida sin mi nombre limpio, ya yo no aguanto más, si quieren creer en mí créanme, si me tocará volver a nacer volvería a hacer lo mismo, yo no tengo que cargar con nada de nadie", manifestó Dicent.

Finalmente, el juez Martínez decidió aplazar el fallo en la audiencia preliminar para decidir el 26 de julio si envía o no a juicio de fondo el caso.

En el caso figuran Luis Maisichell Dicent, exdirector de la Lotería Nacional; William Lizandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa. A este caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret).