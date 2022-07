Jueza ordena evaluación psiquiátrica a Mary Louise Ventura Garrido

La jueza de Instrucción del Distrito Judicial de Villa Altagracia, Sudelgi A. Rosario Mena, ordenó la evaluación a psiquiátrica a la exbailarina María Luisa Ventura Garrido (Mary Louise), quien guarda prisión preventiva en la cárcel Najayo Mujeres acusada de homicidio en contra de Patricia Ascuasiati.

En el ordinal Tercero de la resolución No. 0588-2022-SREV-00077, la jueza ordena la evaluación psiquiátrica a realizarse el próximo lunes 1 de agosto de 2022 a las 8:00 de la mañana en el local del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ubicado en la avenida Tiradentes esquina avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional.

Asimismo, mediante la resolución No. 0588-2022-SREV-00077, del 12 de Julio de 2022, la magistrada Sudelgi A. Rosario Mena, renovó por tres meses la medida de coerción de prisión preventiva a Ventura Garrido, revisable el 11 de octubre de 2022, según el ordinal Segundo del dispositivo de dicha decisión.

El abogado que dirige la defensa técnica de Mary Louise, Cirilo de Jesús Guzmán, informó este viernes que ese día del examen de salud mental revelará detalles procesales que "han sido pasados por alto en el caso de su defendida, en donde al ser revisada la medida, con todo el arraigo moral, económico, social y artístico, se le ha restado valor, inclusive, al presupuesto propuesto de un grillete localizador".

De acuerdo con Guzmán, la jueza habría considerado que un localizador "no resulta suficiente para destruir el peligro de fuga, según la parte in fine del considerando no. 9 contenido en la página 8 de la resolución No. 0588-2022-SREV-00077".

Abogado: Se determinará su condición mental

Al hablar con Diario Libre en una breve llamada por teléfono, Guzmán dijo que la acusada será trasladada de Najayo Mujeres al Inacif y "allí se le realizará el examen donde se le determinará su condición mental".

"El lunes 1ro de agosto yo también daré unas declaraciones de cosas que han pasado por alto en torno a la situación procesal y como la han juzgado". Sostiene que a la exbailarina "la han querido crucificar".

"Es una señora de 65 años que tiene arraigo social y artístico y sin embargo ella pudiera estar en su casa esperando el juicio pero la han puesto en prisión de una manera vengativa como si fuera una prisión anticipada", señaló.

El profesional del derecho se pronunció en una nota de prensa en favor de que la defendida tenga colocados unos localizadores si se le varía la medida de coerción.

"Los localizadores se implementaron en el país desde el enero del 2016, cuando el Consejo del Ministerio Público otorgó autorización a la compañía Monitoreos Dominicana de Fénix Global Technologies como prestadora de servicios mediante la colocación de localizadores electrónicos a personas sujetas a dicha medida de coerción. Los mismos constituyen una prueba irrefutable que el Ministerio Público puede saber en todo momento donde se encuentra una persona a la cual se le sigue un proceso penal", señala la información.

Ventura Garrido enfrenta cargos por homicidio en perjuicio de Patricia Ascuasiati Domínguez, hecho que recibió la calificación jurídica de violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

Ascuasiati Domínguez falleció en un centro de salud de Santo Domingo varios días después de que fuera atropellada por la imputada, alrededor de las 4:00 de la tarde del pasado 15 de febrero, en las proximidades del kilómetro 40 de la Autopista Duarte, municipio Villa Altagracia, en dirección norte-sur