Decisión de la Suprema sobre normas NIC inquieta a contadores

Que el país no esté obligado a cumplir con las normas internacionales de contabilidad como lo estableció la Suprema Corte de Justicia en una sentencia, está generando inquietud entre la comunidad de contadores dominicanos que advierten que la decisión puede dar lugar a que cada empresa o institución establezca de manera particular la forma en que redacta sus informes financieros. Esto, a su vez, supondría que la República Dominicana puede perder puntos al momento de ser evaluada por firmas calificadoras, pues no tendría unos parámetros comprensibles en sus informes.

Desde ya, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) ha sometido a evaluación de su comité jurídico la decisión de la Suprema, para luego emitir una postura oficial sobre el particular.

En su sentencia sobre una litis que procura determinar la forma en que se debe calcular las ganancias netas de una empresa para la deducción del pago de sus arbitrios, la Suprema Corte de Justicia estableció que “las NIIF son unos estándares realizados por una institución privada y, por tanto, no existe ninguna obligación de cumplimiento por parte de los Estados”.

Las NIIF (Internacional Financial Reporting Standard? IFRS, que en español se denominan Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF6) es la nueva denominación que reciben las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), que reglamenta la información que debe presentarse en los estados financieros de las empresas, y la forma como esa información debe registrarse para efecto de su análisis. Éstas son emitidas por el International Accounting Standards Board.

Para Francis Encarnación, especializado en administración financiera e inteligencia de mercado, la decisión del alto tribunal podría generar una mala calificación financiera al país y afectar sus compromisos contractuales y la búsqueda de préstamos internacionales.

Afecta trámite de documentos “Será más difícil para los organismos internacionales poder comparar las informaciones del Estado dominicano si se alejan de las normas internacionales. Hay que ver cómo están todos esos contratos de empréstitos que tiene el Estado con organismos internacionales que ya no tendrán claro cómo van a tramitar los documentos tanto de presupuesto, de balanza de pago, etc”, dice Encarnación.

