Acusación contra presidente de Cámara de Cuentas fue informada a varias instituciones

Los abogados de dos empleadas que acusan de acoso sexual al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, pusieron al tanto de una denuncia presentada ante el Ministerio Público, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; y a la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch.

Mediante comunicaciones enviadas a los tres funcionarios, los abogados hace de conocimiento la denuncia del pasado16 de septiembre presentada ante la Procuraduría General de la República, por acoso sexual por parte de las licenciadas Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino en contra de Ramírez Sánchez.

Las cartas explican que junto a ellas se anexa la copia de la denuncia para los fines legales correspondientes.

“Cortésmente, por medio de la presente misiva, tenemos a bien extenderle un afectuoso saludo, a la vez hacer de su conocimiento de la denuncia de fecha 16 de septiembre del año 2022, presentada ante la Procuraduría General de la República, por acoso sexual (Art. 333-2 del Código Penal) por parte de las Licdas. Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino, servidoras públicas, en contra del Lic. Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, de la cual se anexa copia, para los fines legales correspondientes. Sin otro particular, esperando ser objeto de la debida atención y dándole las gracias por anticipado, quedamos de usted”, refiere la carta.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/21/texto-carta-53f14482.jpeg Carta enviada por los abogados de Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/21/texto-carta-7c2a3193.jpeg Carta enviada por los abogados de Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/21/texto-carta-5e5392d2.jpeg Carta enviada por los abogados de Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino. (FUENTE EXTERNA)

Denuncia

El pasado 16 de septiembre, las abogadas de la Cámara de Cuentas, Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez denunciaron ante la procuradora general Miriam Germán Brito y la adjunta, Yeni Berenice Reynoso, la formal querella contra Ramírez Sánchez, a quien acusan de acoso laboral y de hacer propuesta de carácter personal.

La querella fue depositada a la 1:00 de la tarde del pasado viernes 16 de septiembre en la Secretaría General de la Procuraduría por los abogados de las empleadas, Francisco García Rosa, Máximo Julio Correa Rodríguez, José Augusto Sánchez Turbí, Omar Antonio Ferrer Jiménez y Toribio Rosado Rodríguez.

En el documento de 13 páginas, al que tuvo acceso Diario Libre, García Paulino y Correa Jiménez expusieron ante Germán Brito y Reynoso la cronología del supuesto acoso de Ramírez Sánchez, el cual, según el informe, comenzó en diciembre del 2021.

De acuerdo con el documento, específicamente, el 4 de diciembre, el presidente de la Cámara de Cuentas le pidió el número personal a la abogada Correa Jiménez con la intención de saber sobre una auditoría que realizaba. Sin embargo, el documento señala que Ramírez Sánchez se fue a lo personal.

"Le preguntó su edad, si estaba casada, a lo que respondió que sí, le preguntó qué tiempo tenía de casada, le dijo que dos años, sobre lo cual él comentó: !oh, todavía usted está de luna de miel! Preguntó si tenía hijos, le respondió que no y luego le preguntó si su esposo era celoso, a lo que ella respondió que sí, debido a que ya estaba incómoda con este tipo de preguntas”.

Como las abogadas laboraban en el Departamento de Auditorías debían trabajar fuera de horario y durante los fines de semana. En ese sentido, según la acusación, el 5 de diciembre, el presidente de la Cámara de Cuentas invitó a almorzar a García Paulino y Correa Jiménez, quienes se negaron porque iban a comer en la casa de una de ellas.

Ese mismo día en la tarde, cuando García Paulino se marchó a su residencia, la querella indica que Ramírez Sánchez le escribió por WhatsApp y la llamó para invitarla a cenar, petición a la que ella se negó.

Asimismo agrega que el día 7 de diciembre del 2021, el presidente de la Cámara de Cuentas llamó a solas a García Paulino, pero a saber el comportamiento del ejecutivo, esta invitó a sus compañeros Jafet Hernández y a Correa Jiménez.

Conforme a los hechos narrados en la acusación, en el lugar, el alto ejecutivo les pidió a estos que salgan y se quedó a solas con García Paulino, momento que aprovechó para elogiarle el vestido que tenía el domingo anterior y para invitarla a salir. A los minutos, la abogada salió nerviosa de la oficina del ejecutivo, agrega el documento.

Minutos después, le tocó el turno a Correa Jiménez para reunirse con el presidente de la Cámara de Cuentas. A esta la regañó porque no lo había agregado a WhatsApp.

Tras pedir a la asistente que salga de la oficina, Sánchez Ramírez “le preguntó que si ella no saldría a bailar con el presidente, a lo que respondió que no, él le preguntó por qué y ella respondió que es una mujer casada, a lo que él le respondió que si la mujeres casadas no salían a bailar con otros hombres, a lo que ella respondió que por lo menos ella no lo hacía, le preguntó nuevamente qué cuánto tiempo tenía de casada, le respondió que dos años”, sostiene el informe.

Cuando la asistente regresó volvió a hablar del tema laboral, señala la denuncia deposita en la Procuraduría.