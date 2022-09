Exprocurador Jean Alain reclama su libertad; dice que la Constitución así lo ordena

Jean Alain Rodríguez, ex procurador de la República. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El exprocurador Jean Alain Rodríguez, imputado por haber cometido al menos 13 crímenes y delitos, de acuerdo a la acusación presentada en su contra por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reclamó este lunes su libertad con el argumento de que la investigación en su contra concluyó y que la Constitución así lo ordena.

“La investigación concluyó el pasado 8 de junio y con ella desapareció también la única razón para mantenerme privado de libertad por lo que finalmente corresponde la variación de la medida de coerción que contra mí pesa y permitirme poder ser juzgado en libertad”, escribió en un extenso comunicado enviado a Diario Libre.

Dijo que así continuará colaborando en el proceso de su defensa para demostrar su inocencia, tal cual lo establece el artículo 40 de la Carta Magna.

Asimismo, se defendió indicando que no ha cometido ninguno de los actos de los que le acusan, aunque reconoció que como humano “ha cometido errores, pero no delitos”.

“Recordemos todos que, para cumplir la ley no se debe violar la ley, que el fin no justifica los medios y que es mejor renunciar a todo lo que no está conforme a la Constitución y el debido proceso que sostener y permanecer obsesionados en un objetivo personal que nunca se sobrepondrá a la verdad ni llenará sus corazones”, sostuvo Jean Alain.

Agregó que el Ministerio Público ya concluyó la investigación, con supuesto “éxito”, sin ninguna obstrucción, pues presentaron acusación en su contra y expresaron en todos los medios que están “blindados”, lo que a su juicio implica que nada ni nadie puede cambiar la “fortaleza” de ese expediente.

“Es momento de defenderme, como corresponde en los tribunales, y en libertad. Ministerio Público: por respeto a su juramento, a la Constitución, al debido proceso, al clamor de un pueblo que aún tiene esperanza en ustedes, detengan las selectivas e ilegales filtraciones a la prensa, abandonen el populismo penal, no presionen más a la sociedad civil y a los jueces con campañas mediáticas para condicionar su opinión y soberana decisión en contra de la libertad de las personas”, exclamó el exprocurador.

Insistió en su llamado de “detener la extorsión moral y la creación de nuevas historias para mantenerme en prisión, corresponde ahora defenderme en libertad y en igualdad de condiciones”.

Jean Alain aclaró que es el derecho de un ciudadano con “presunción de inocencia”, que la ley los obliga, “un país que apuesta a ver el mejor ejercicio de parte de ustedes, y, sobre todo, un Dios que los observa”.

Dijo que las autoridades están a tiempo de dar el ejemplo y respetar la ley, cumplir y "dejar los aspectos personales a un lado y no oponerse a que haga mi defensa en libertad”.

Garantizó al Ministerio Público y al pueblo dominicano, que estará presente cada vez que sea necesario, para defender su honor y demostrar su inocencia, ante los tribunales, frente a su familia y a toda la sociedad.

456 días en prisión

Jean Alain recordó que hace 456 días que se presentó “libre y voluntariamente” a la Procuraduría General de la República, donde fue privado de libertad por hechos que insiste no ha cometido.

"Por construcciones sin ser ingeniero y por sobrevaluaciones que no existieron”, enfatizó el exfuncionario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El ex servidor público insistió en que en su caso se ha violado la presunción de inocencia que establece la Constitución, “sin haber sido interrogado, ni citado, ni llamado”.

Dijo que, para poder justificar, el Ministerio Público argumentó y convenció a los jueces de que por “las funciones y el alto cargo que anteriormente desempeñaba, debía ir a prisión porque podría obstaculizar la investigación en curso”.

Agrega: “Ante esa solicitud para privarme de mi libertad, el Juzgado de la Instrucción, confirmado también otras instancias, estableció que no tenía peligro de fuga, pero que debía permanecer privado de libertad para no obstaculizar la investigación en curso”.

Aseguró que, aunque ni si defensa ni él han estado de acuerdo con esas decisiones y sus ratificaciones, las han respetado.

En otros casos respetan derechos

En el comunicado, Jean Alain se desahogó y citó otros casos legales como los de presuntos narcotraficantes, funcionarios del actual gobierno y la Cámara de Cuentas, inspectores que han sido acusados de espionaje y “hasta procuradores que perdonan fiscales que colocan drogas en barberías”, a quienes se les han respetado sus derechos, el debido proceso y hasta se ordena no pisotear su moral, como debe ser.

“A los imputados del caso Odebrecht, investigado, preparado y litigado en gran parte por el mismo Wilson Camacho, la Procuradora General Miriam Germán Brito, siendo Jueza de la Suprema Corte de Justicia, ordenó la libertad de todos los imputados y hoy con 2 condenados, a ellos también, de forma correcta, se les ha respetado su derecho de defenderse en libertad”, recordó.

Argumentó también, que hoy día si le firmas a la Pepca un documento ilegal (Art. 69-6 Const.) auto incriminándote como ladrón, sobornante o desfalcador e inculpas a otro, sea mentira o no, entonces también corresponde que se respeten tus derechos.

“En mi caso ha sido todo lo contrario para encarcelarme y mantenerme en prisión, el pueblo dominicano ha visto y comprobado con sus propios ojos, que se ha violado la Constitución y el debido proceso iniciando cuando se me impidió la salida del país sin orden judicial”, se quejó.

Reiteró que se han filtrado todas las informaciones del caso a la prensa sin él conocerlas, que le incautaron bienes de origen lícito adquiridos hasta 15 años antes de ejercer la función pública, que le violaron el derecho de ser escuchado ante un juez y no le han entregado a la fecha gran parte de las pruebas que se le descargan y que mantienen en su poder.