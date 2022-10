Fiscaldom: afectados con sentencia que anuló concurso pueden recurrirla ante el TC

El concurso que se inició en el 2020 cuyas bases fueron revocadas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), el día 3 de este mes, había concluido en su primera fase y se avanzaba en una segunda, por lo que los afectados pueden recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional, dijo el presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), Francisco Rodríguez.

La Asociación de Fiscales de Carreras (Adofic), otra entidad que agrupa a los procuradores fiscales, afirma que tiene entendido que las normas que regían el concurso habían sido eliminadas antes de la decisión del TSA por el Consejo Superior del Ministerio Público y que por esa razón debió convocarse de nuevo a concurso para las jurisdicciones que vencieron en el 2020 y las que lo hicieron en septiembre de este 2022.

Entre las jurisdicciones en las que se planificaba elegir fiscales titulares por haberse vencido su período en el 2020 estaban los de La Romana, Puerto Plata, Azua, Villa Altagracia, Bonao y Ocoa, cuyos fiscales, "para no ser confirmados" fueron ascendidos a procuradores de cortes, según Joel Baldemiro, de la Asociación de Fiscales de Carreras.

También en Santo Domingo Oeste pero para este municipio se iba a elegir su titular por primera vez porque nunca lo ha tenido, sostuvo Baldemiro.

El Ministerio Público informó recientemente que empezaron las evaluaciones para los fiscales titulares, que deberán concluir en febrero del 2023 a fin de que, en marzo de ese mismo año se puedan realizar los concursos.

Joel Baldemiro, presidente de Adofic, dijo no entender que una de las estrategias que se utilizó para no confirmar a los fiscales cuyo período venció en el 2020 fue ascenderlo a cortes. Indicó que esos fiscales que se promovieron "están haciendo la función de procurador fiscal titular," a pesar de otorgárselas una jerarquía superior, lo que dijo "no está bien".

El TSA revocó “en todas sus partes” las bases del concurso para la selección de 12 fiscales titulares aprobadas en febrero del 2020, durante la gestión del exprocurador general, Jean Alain Rodríguez.

El recurso contencioso administrativo había sido sometido por un grupo de fiscales, entre ellos Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho, Luisa Liranza Sánchez, Marlene Rodríguez, Alba Esther Corona Valerio, Julio César Gómez Quintana y Yonnievy Alfredo González Mueses.

Alegaron que era “contrario al interés de la ley y diezma la intención del legislador de construir un Ministerio Público independiente”.

Argumentó que “en el fondo el referido concurso (identificado como CIT-01-2020) constituye un fraude a la ley” y que sus “vicios”, que incluía “el no supuesto interés de 12 fiscales de someterse a evaluación de su gestión para ratificación de un segundo período como titular de una fiscalía, cambio de un ascenso, sin destino, aún con sus plazas siendo concursadas”.

Rodríguez, de Fiscaldom, dijo que para esa entidad las convocatorias de oposición en donde se mida la capacidad y la preparación “son siempre bienvenidos y crean grandes expectativas a lo interno, pues moviliza la carrera”, pero siempre que se desarrollen dentro de un ambiente de equidad, transparencia y objetividad.