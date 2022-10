Padre "no tenía paz" hasta que detuvo y entregó a la justicia asesino de su hijo

Zunny Steiner Florentino fue asesinado la noche del 28 febrero de este año cuando bajó de su residencia a recibir a dos amigos que previamente habían tenido una riña por un roce de vehículos, discusión que supuestamente había quedado subsanada.

Los dos amigos llegaron a la casa de Zunny Steiner Florentino, en el sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, pero se percataron que con los que discutieron media hora antes se acercaban con intención de represalia y huyeron sin explicar a Zunny lo que ocurría y éste quedó solo con los verdugos, que pese a ser del mismo barrio y conocerlo lo mataron.



Suny Alfonso Florentino, padre de la víctima, dijo que un video captó cuando el joven Edo Herrera disparó a su hijo y que desde ese entonces no tuvo paz y no dormía hasta que logró capturarlo siete meses después. Sostuvo que se auxilió de vecinos y conocidos que le informaban de los movimientos del victimario y de personas a las que pagó para que también lo tuvieran al tanto de las andanzas de Herrera, pero que el día de lograrlo tuvo la precaución de no informar a los policías y al fiscal que supuestamente lo estaban ayudando a localizarlo.

“Yo llamaba siempre al Dicrim (Dirección Central de Investigación de la Policía) cuando lo tenía ubicado, pero cuando llegaban al sitio ya se había ido, significaba que él (Herrera) estaba bien conectado porque les informaban a los puntos de drogas”, con los que supuestamente trabaja el acusado, según explicó elde 46 años de edad que también tiene otros cinco hijos.

Al ser entrevistado en Palacio de Justicia, Suny Alfonso dijo que rechazó, incluso, la oferta de algunas personas que se le acercaron para sugerirle que podían "quitar del medio" al joven que le segó la vida a su primer vástago, quien estaba casi al graduarse de ingeniero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Hizo un “equipo de civiles para capturarlo

Suny recurrió al gasto de más de RD$350 mil pesos para unir fuerzas, pagando a personas que iban a discotecas y otros lugares donde se ubicara Edo Herrera y le enviaran fotos.

indicó que los dos cómplices de Edo se entregaron a la Policía una semana después del crimen y que para lograr detener al principal armó también “un equipo de civiles” para hacerle los “allanamientos” donde se encontraba.

Agregó que en el lugar que lo ubicaron duraron todo el día esperando que saliera y llamó a un coronel amigo suyo para que fuera a detenerlo, pero que no informara al fiscal ni al destacamento de la zona, de los cuales desconfiaba.

Está tranquilo ahora

"Yo lo quería vivo", afirma Suny, quien tenía 22 años viviendo en Los Girasoles, y aseguró estar tranquilo desde hace un mes cuando logró finalmente capturar a Edo Herrera, quien está en prisión preventiva en Najayo por el crimen.

“Como yo era una figura tan importante políticamente en la zona todo el mundo entendía que nada más le quedaba cuatro días vivo, pero yo no podía actuar en función de lo que la gente esperaba, yo me conecté con Dios, el hijo mío él me lo mató, pero yo sé que eso tiene que ver con Dios porque Steiner era un muchacho tan sano…”, expresó

Dice que uno de los acusados, Alejandro, le decía incluso “mi papá” cuando lo veía. Alejandro y otro imputado, llamado Diego, fueron a enviados a juicio de fondo.

Por estar en sosiego ahora mismo, algunos de sus hermanos lo cuestionan porque no siente odio. Lo acusan de no tener sentimientos luego del apresamiento de Edo Herrera, a lo que responde.

“Los que no tienen sentimientos son ustedes ¿por qué hay que seguir matando gente, a Steiner no nos lo devolverá nadie".