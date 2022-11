Jesús Cuevas y su verdugo eran socios en negocio de préstamos

Jesús Cuevas Peña, el joven de 30 años cuyos restos fueron encontrados el pasado jueves envueltos en fundas plásticas en un tanque de agua de una vivienda, era hábil para los negocios y, además de trabajar en una empresa constructora en la que podía ganarse comisiones por la venta de un inmueble, también hacía préstamos informales. En este negocio tenía como socio a quien terminó quitándole la vida.

Ese parece ser el móvil “tentativamente” de su asesinato, la deuda que tenía con él su socio Francisco Javier García Quezada, por los préstamos que hacían a terceros y a los que García Quezada “daba la cara” y el capital lo suministraba la víctima.

“Ellos prestaban en común el capital que era de la víctima y este señor (García Quezada) se encargaba de dar la cara, aparentemente el móvil principal, tentativamente”, dice Juan Geraldo Aquino, abogado de la familia de Cuevas.

Dos últimas transferencias: 112,000 pesos

Aquino sostuvo que tienen dos últimas transferencias que hizo Jesús Cuevas a Francisco Javier García, una de 12,000 pesos y la otra de RD$100,000.

Sostuvo que Cuevas Peña llevaba cierto control del negocio, aunque este era informal.

Asilde Peña, tía de Jesús, informó que él se había graduado de abogado desde hacía unos cinco años.

Después de más de tres horas en espera de que empezara la audiencia en la que se conoció la medida de coerción al señalado por el crimen, la tía de Cuevas finalmente tuvo el valor para hablar con la prensa y desahogarse por lo indignada que dijo sentirse como consecuencia de los comentarios que se suben a las redes de su sobrino.

“Dejen las especulaciones (…) él no tenía que pagar para tener una pareja”, afirmó Asilde Peña, en respuesta a las opiniones de un popular comentarista.

Dijo que en sus tiempos libres, Jesús enseñaba inglés a las personas no videntes.

“Mi sobrino era una persona alegre, familiar y altruista”, aseguró.

Heredó la habilidad de su familia

Asilde sostuvo que Jesús Cuevas Peña era despierto y le gustaba negociar, con el sueño de comprarle un apartamento en el Gran Santo Domingo a sus padres cuando estos se retiraran de Ocoa.

Informó que su madre, Xiomara Peña, ha administrado toda su vida la tienda de electrodomésticos Eddy Manuel, que fundaron los abuelos de la víctima hace más de 60 años en Ocoa.

Explicó que, aunque sus padres tienen sus casas en la mencionada provincia, Jesús programaba traérselos a vivir a la ciudad cuando ya no trabajaran. Sus padres no tienen fuerza para salir de sus casas por lo devastados que están y por eso no acudieron a la audiencia, según Asilde.

Jesús era el mayor de cuatro hermanos.

Lo envían a prisión

La jueza Larissa Veras, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva contra Francisco Javier García Quezada, quien no tenía abogado y se le asignó un defensor público.García Quezada está acusado de matar a Jesús Cuevas el mismo día de su desaparición, hace casi un mes, y cuyos restos guardó en su residencia, ubicada en el kilómetro 7 de la autopista Sánchez.Ambos eran compañeros de trabajo y García Quezada había sido cancelado hace unos meses.Jesús Cuevas Peña desapareció la tarde del jueves 6 de octubre pasado, según denunciaron sus familiares, quienes afirmaron que este fue visto por última vez en la avenida Winston Churchill, próximo a la Gustavo Mejía Ricart, donde lo dejó una compañera tras salir del trabajo.Alrededor de un mes después, el 4 de noviembre, tras las diligencias investigativas que incluyeron varios allanamientos y la revisión de cámaras de seguridad, las autoridades encontraron los restos de la víctima.Según las autoridades, el acusado admitió que había apuñalado y descuartizado al joven por el problema de una supuesta deuda de RD$10,000.00 que Cuevas Peña tenía con él.