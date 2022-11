Eduardo Pellerano acusa a Donald Guerrero de haber utilizado empresa para “ocultamiento de capitales no justificados”

Fue depositada ayer jueves ante las procuradurías especializadas Antilavado de Activos y de Persecución de la Corrupción Administrativa, una denuncia en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, por el supuesto falseamiento de datos en su declaración jurada de patrimonio, tras su salida del Gobierno en 2020.

La denuncia fue presentada por el empresario Eduardo Pellerano Nadal, a través del abogado Miguel Valerio, en la que detalla que el exfuncionario habría “ocultado capitales millonarios” en la empresa Autogermana, que, de acuerdo al documento acusatorio, “sería un posible vehículo societario para el ocultamiento de capitales no justificados en ocasión de las funciones (de Guerrero) como ministro de Hacienda en los años 2016-2020”.

Se recuerda que a principios de 2021 Pellerano Nadal introdujo una demanda ante la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico contra el exministro de Hacienda, por presuntamente haberle despojado de sus acciones y beneficios en la empresa Autogermana, con sede en esa isla. En ese momento, los abogados de Guerrero presentaron una moción judicial argumentando que en la demanda se incluyeron “hechos ficticios”.

La denuncia depositada detalla que en su primera declaración (2016), Guerrero “estableció que tenía un capital invertido en las empresas extranjeras siguientes: 0 acciones en Autogermana por US$3,041,046.00 y 0 acciones en Autocentro por US$4,129,984.00”.

El denunciante asegura que, al momento de dejar la administración pública, Guerrero “no reportó dentro del capital invertido ninguna de estas empresas”. Agrega que la declaración de patrimonio del exfuncionario “no estableció que tenía un 26.69% de las acciones en Autogermana, empresa concesionaria de la marca BMW en Puerto Rico y que compartía las mismas con su esposa, la señora Milagros Mena”.

“A partir del 2019, tras maniobras cuestionadas judicialmente en los tribunales de Puerto Rico, el señor Donald Guerrero y su esposa, Milagros Mena, pasaron a ser accionistas mayoritarios de Autogermana, con un 50.16% de propiedad sobre el total de acciones. Estas acciones fueron adquiridas a través de la empresa Seis y Once Corp., propiedad de los denunciados”, detalla el denunciante, quien agregó que la empresa estaría valorada actualmente en más de US$100,000,000.00.

La denuncia indica que, en 2019, cuando el exfuncionario y su esposa pasaron a ser accionistas mayoritarios mediante Seis y Once Corp “Autogermana reportó un total de activos por un valor aproximado de US$89,810,000.00 y ventas por encima de los US$237,183,000.00.”.

El denunciante asegura que “la adquisición de las acciones de Autogermana significó para el señor Donald Guerrero y su esposa, Milagros Mena, un incremento patrimonial por encima de los US$40,000,000.00, equivalentes al día de hoy a más de RD$2,161,316,000.00”.

Agrega que dicho incremento “debió ser reflejado en el valor de las acciones de Seis y Corp., empresa tenedora de las acciones de Autogermana, Inc., y cuyo beneficiario final es el señor Donald Guerrero y su esposa, Milagros Mena. No obstante, en su declaración jurada por cese de funciones, el señor Guerrero reportó que sus acciones en Seis y Once Corp. valían únicamente US$20,000.00”.

La denuncia indica que “una situación de mayor gravedad, de un estudio del incremento patrimonial reportado por el señor Donald Guerrero en su declaración jurada del año 2020, este solamente reportó un incremento patrimonial de US$4,259,408.00, y un patrimonio total de US$17,865,021.00, dejando fuera cerca de US$23,000,000.00, dígase más de RD$1,242,756,700.00”.

El empresario Pellerano Nadal instó al Ministerio Público a realizar una investigación exhaustiva de los bienes del exfuncionario en Autogermana “al establecer que el valor de sus acciones a través del vehículo corporativo Seis y Once Corp., en dicha empresa es de US$20,000.00, cuando la misma sobrepasa la suma de US$100,000,000.00”.

La denuncia fue depositada un día después de que el titular del Pepca, Wilson Camacho, reveló que han "recabado enorme cantidad de pruebas" en la supuesta estafa contra la Estado por más de RD$17,000 millones, cuyo principal señalado es el exministro de Hacienda.