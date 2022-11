Raquelita dice sentirse a oscuras con caso de asesinato de su madre cometido por su expareja

La chef Kirsy Raquel Guerra Mella (Raquelita) dijo este martes sentirse "a oscuras" con el proceso judicial que se le sigue al asesino de su madre y quien fuera su expareja, Ricardo Antonio Leonor Abreu, de quien dijo solo ha acudido a una audiencia en los siete meses que lleva el caso.

Raquelita manifestó que luego de ser aplazada la audiencia que había sido fijada para este martes, se enteró que el imputado no fue presentado porque previamente había sido cambiado de la cárcel de La Victoria a la de Najayo, sin incluso habérselo notificado.

“Me siento a oscuras, me siento a oscuras, porque si el día de la audiencia a mí se me notifica después que salgo de la audiencia que el imputado no va a venir, porque al imputado se le requirió en una cárcel que no está”, indicó.

Agregó que se enteró de esa situación a través de su abogada.

Se recuerda que el pasado 23 de abril la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó prisión preventiva en contra de Ricardo Leonor Abreu, por el asesinato a cuchilladas de su exsuegra, Reina Margarita Pérez Mella, y por herir de diez puñaladas a un hijo de Raquelita, mientras el joven intentaba salvar a su abuela, en un hecho ocurrido el jueves 14 de abril de 2022 en el Residencial Fernández Oriental, de San Isidro.

Ricardo Leonor Abreu fue enviado a cumplir la medida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Al respecto, la chef Raquelita se queja de que la única audiencia a la que el imputado acudió fue a la de medida de coerción y que “después de ahí él no ha ido a ninguna audiencia”.

Consideró que si el imputado no va a las audiencias no se puede hacer justicia.

Temor

Raquelita manifestó que su caso es muy delicado y que lo único que quiere es que la justicia haga su trabajo.

Agregó que su hijo siente temor cada vez que acude a audiencia.

“Mi hijo cada vez que va a audiencia tiembla, porque piensa que va a ver al hombre que casi lo mata, y cada vez que vamos (el imputado) no va. ¿Por qué?, no sé, pero en esta audiencia se me notificó luego cuando hablé con mi abogada”, sostuvo.

La audiencia fue aplazada para el próximo 17 de enero de 2023.