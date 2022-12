Adán Cáceres podría seguir en Najayo “por no tener dinero” para pagar la fianza

El mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en la supuesta estafa por más de 3,000 millones al Estado a través de la red que dice el Ministerio Publico desarticuló en Operación Coral, asegura que no posee dinero para pagar la fianza que le impuso la jueza de 100 millones de pesos.

La imposibilidad hasta el momento de hacer efectiva la garantía económica, según Romel Jiménez, abogado de Cáceres Silvestre, persiste a pesar de que el alto oficial del Ejército pudo conseguir una aseguradora que le está cobrando una prima de 3.75 por ciento y no un 10 por ciento, como han publicado algunos medios, que es el porcentaje que debe entregar en efectivo.

En cambio, la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete están ya cumpliendo la prisión domiciliaria después de pagar una “prima lo más baja posible”, que le concedió la aseguradora y que su representante dijo que no podía revelar a los medios. A madre e hijo, la jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción le impuso 50 millones de garantías económicas y grilletes electrónicos.

Héctor López Rodríguez, abogado de la pastora, respondió que ella pudo reunir el monto gracias a donaciones de amigos, familiares y feligreses de la iglesia. La iglesia que dirigía la acusada de lavar el dinero de la estafa al Estado es la Shalom Tierra de Paz.

Ante la insistencia de los periodistas de que cómo obtuvieron los cinco millones la pastora y su hijo, correspondientes al 10 por ciento del monto que se le impuso de garantía, López Rodríguez aclaró que el juez no establece el por ciento que debe pagar el imputado, solamente el monto de la garantía.

Explicó que incluso “la fianza la puede dar gratis la compañía aseguradora”.

“Es un porcentaje que se hace en base a un negocio, depende la compañía de seguro y depende la prima que le va a cobrar esa compañía de seguro, puede ser un 10, puede ser un 15 (por ciento), pero puede ser un 1 o puede ser un cinco, eso tiene que ver con la negociación que usted haga y la facilidad que usted consiga”, expuso el abogado.

No garantiza que Cáceres salga esta semana

Romel Jiménez dijo no garantizar que Cáceres Silvestre salga de la cárcel Najayo en esta semana porque “al no tener el dinero a mano no es posible hacerlo”.

Al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), la jueza Yanibet Rivas también le varió la prisión preventiva por domiciliaria y grilletes electrónicos. Es el principal imputado de Operación Coral, en la que, según el Ministerio Público se estafó al Estado con más de 3,000 millones de pesos. En Coral 5G, cuya supuesta operación delictiva era igual a la de Coral, pero en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, se atribuye un desfalco de 1,500 millones y la encabeza el general Torres Robiu. Ambos expedientes son conocidos juntos por la jueza Rivas.

Los 3.05 o 3.75 por ciento que está negociando Cáceres Silvestre con una aseguradora “sigue siendo una suma alta, pero es mucho más manejable, sin embargo a través de la ayuda de amigos y familiares será posible conseguir ese monto”, dijo Jiménez, quien agregó que es muy probable que el mayor general se la pase con su familia el día de Navidad.

Coronel Núñez está en su residencia también

El coronel Rafael Núñez de Aza, a quien también le fue variada la medida de coerción de prisión preventiva por domiciliaria, igualmente ya está en su residencia. Igual que a Cáceres Silvestre, se le impuso 100 millones de pesos y grilletes electrónicos, cuyo costo es de 1,500 dólares.