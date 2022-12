Pensionados de la Policía realizan última protesta del año sin ninguna solución

Los policías pensionados llegaron al frente del Palacio Nacional este martes en su última protesta del año sin solución por parte de las autoridades a sus demandas de cumplimiento de derechos y compromisos que la institución tiene con ellos.

Los jubilados hacen las dos únicas amenazas que pueden hacer al presidente Luis Abinader: que la reelección viene y ellos votan, y que no van a parar la lucha.

"Si no se había dado cuenta, ya la cédula de los veteranos no dice atrás 'no vota', antes, cuando estábamos activos decía 'no vota', ahora nosotros votamos", advirtió el general retirado Damián Arias Matos.

En otras protestas en el mismo lugar una comisión ha sido recibida por el viceministro de la Presidencia de Relaciones con la Sociedad Civil, Alberto Rodríguez Mella. En la última, en agosto pasado, ese funcionario les informó lo que había respondido la Policía Nacional al presidente Luis Abinader sobre sus demandas.

La respuesta de la institución fue que no tenían presupuesto para cumplir con sus obligaciones con los policías retirados.

En esa última reunión, los comisionados dejaron en el viceministerio una propuesta de que el Banreservas, banco del Estado, conceda un préstamo a la Cooperativa de la Policía Nacional (Coopol) para que pueda pagar los sueldos por años adeudados y que en el presupuesto del año 2023 se incluyera una partida para pagar la indemnización por retiro.

Nada de eso se hizo y los antiguos policías todavía no reciben el sueldo por año, un dinero que acumularon con el 6 % de su salario mensual durante varias décadas de trabajo.

El general Arias Matos dijo aquella vez que el viceministro Rodríguez Mella les mostró un documento que envió Coopol al Presidente en el que la entidad confiesa que no tiene dinero para pagar.

Senasa

Otra de las demandas que no han sido satisfecha es el mejoramiento del Seguro Nacional de Salud (Senasa) que reciben los pensionados y jubilados, en un régimen especial que normalmente, según ellos, es rechazado en los centros de salud porque no cumple.

Ellos también piden que cuando se realizan aumentos salariales a los policías activos a ellos también se les incremente por lo menos un 80 %.

En la protesta de este martes se interrumpió el tránsito en la calle Doctor Delgado.

Leer más Policías activos y pensionados se enfrentan en protesta frente al Palacio Nacional