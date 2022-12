Defensoría Pública reprocha el “escándalo” armado por el Ministerio Público contra los jueces

El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) cuestionó este martes las críticas que ha venido haciendo el Ministerio Público a los fallos de los jueces que rechazan sus solicitudes en las acusaciones y les recordó que “una denuncia no es un elemento probatorio”, por lo que los fiscales están obligados a probar “suficientemente” sus alegatos en las audiencias.

Rodolfo Valentín Santos consideró que los fiscales no deben “armar un escándalo” cuando no tienen cómo demostrar las imputaciones a los procesados.

"Usted no puede pretender armar un escándalo cuando no tiene suficientemente los elementos probatorios para probar lo que está diciendo. Un caso no es discurso, usted está obligado a probar, pero probar suficientemente porque un elemento probatorio no es una denuncia, no es una querella, no es un reproche a la Judicatura " Valentín Santos Director de la Oficina Nacional de Defensa Pública “

Consideró que a quien se le puede reprochar es a los jueces por “el miedo funcional que tienen para aplicar la ley como deben”, porque “un juez con miedo atenta contra el Estado de Derecho”.

El Ministerio Público ha atacado ante los medios de comunicación y en las redes sociales las decisiones de los jueces, principalmente las que son correspodientes a los expedientes de corrupción y sobre las que varían la prisión preventiva en los casos que lleva.

El director de la ONDP sostuvo que su aspiración es la justicia restaurativa, en la que se respete el debido proceso. Afirmó que el 90 por ciento de los privados de libertad, con coerción “pudieran estar cumpliendo otra medida” porque así lo establece la Constitución, que la prisión debe ser una excepción.

De casi 27 mil reclusos en el país, el 60 por ciento son preventivos.

800 enfermos mentales Al destacar que “las cárceles son cementerios de hombres vivos” en República Dominicana, Rodolfo Valentín Santos sostuvo que los reclusos con enfermedades mentales,“señores, llegan a los 800”, quienes no reciben tratamientos. También hay adultos que sobrepasan los 70 años con enfermedades terminales, dijo.

Casi 120,000 acusados asistidos por la Defensoría

Desde que se creó la Oficina Nacional de Defensoría Pública (ONDP), tras publicarse la Ley No. 277-04, esa institución ha asistido hasta la fecha a 119,124 personas acusadas de diferentes delitos, de los cuales 113,472 son adultos, y 5,652 adolescentes, informó la entidad.

Valentín Santos dijo que requieren aumentar la cantidad de defensores públicos e igualar su salario al de los fiscales. La ONDP cuenta actualmente con 200 defensores públicos y 121 abogados contratados a nivel nacional.