Armas y dinero decomisados al condenado Pascual Cabrera y sus cómplices

El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró culpable este jueves a Jesús Pascual Cabrera y lo condenó a 20 años de cárcel por haber cometido el crimen de asociación de malhechores y complicidad en la tentativa de asesinato en perjuicio de los ciudadanos Lalane Antonio Camacho Astacio y Winston Risik Rodríguez.

En esa decisión, las juezas Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, Tania Yunes Sánchez y Jissel Naranjo Tejada, ordenaron el decomiso contra el condenado, y sus cómplices también sentenciado, a favor del Estado Dominicano, de la suma de RD$888,500.00 y una pistola marca Glock 19, serie No. BCCR549, calibre 9mm, con su cargador.

De igual forma, se ordenó la confiscación de una pistola marca EKA, serie No. 191801, calibre 9mm, con su cargador; dos fusiles M4, color negro, marcas y series no legibles; una pistola marca Glock, Serie No. AXM120, calibre 45mm, con su cargador y tres cargadores para fusiles M-4.

También, treinta cápsulas para fusiles M-4; 53 cápsulas para pistola calibre 45 mm; un cargador de pistola calibre 9 mm de 30 cápsulas; un cargador de pistola calibre 9 mm, quince cápsulas conteniendo en su interior la cantidad de nueve cápsulas.

Asimismo, de un fusil marca Wasming con el número de serie D072658, con su cargador; un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, serie PT-24/7G2, calibre 9mm, numeración TF052097, color negro, con su cargador y seis cápsulas; un IPod, de 8 gigabytes, color negro y planteado en la parte trasera, serie número 1e843342201; un celular marca Samsung, color negro, sin etiqueta de referencia visible; un celular marcado con color blanco y dorado.

Condena a otros tres

Además, declaró a los imputados Alex Enmanuel Nina Rosario y Argenis Cedeño Berroa, culpables de haber cometido el crimen de asociación de malhechores, tentativa de asesinato en perjuicio del ciudadano Fernando Antonio Abad Robinson, imponiendo una pena de 20 años de reclusión.

También, declaró a Alexander Florián, culpable de haber cometido el crimen de complicidad en la tentativa de asesinato en perjuicio del ciudadano Fernando Antonio Abad Robinson, y le impuso una pena de 15 años de cárcel.

En el 2021, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenaron la libertad de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, acusado de dirigir una red de sicariato desde la cárcel por un caso de narcotráfico.

Cabrera Ruiz fue extraditado al país desde España en 2017, donde se había refugiado dos años. En República Dominicana tenía más cinco años privado de libertad.

El condenado se mantuvo en prisión por un proceso abierto que se le seguía en La Romana por tráfico de drogas y lavado de activos.