Yeni Berenice tilda de "vergonzoso" pedido de defensa de Jean Alain de otorgarle plazo

La Directora General de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, expresó la tarde de este lunes su total y contundente desacuerdo con el pedido de la defensa de Jean Alain Rodríguez de que le sea ampliado el plazo a un año para conocer el juicio preliminar que se sigue contra el exprocurador general de la República "para tener tiempo de estudiar las pruebas acusatorias".

La funcionaria judicial afirmó que se trataba de algo “vergonzoso” tener que acudir a un tribunal a discutir un pedimento como ese.

Habló durante el primer día del conocimiento del juicio preliminar contra el exprocurador, quien está acusado de corrupción durante su gestión y malversar más de seis mil millones de pesos en perjuicio del Estado, caso desmantelado a través de la Operación Medusa.

El proceso se lleva a cabo en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a cargo del juez Amauri Martínez.

Reynoso agregó al magistrado Martínez que entendía que el pedido de la defensa de Jean Alain Rodríguez era “irrazonable” y que lo que buscaba era entorpecer el proceso. Dijo que en ningún caso se otorga ese tiempo para conocer unos documentos que “ellos tienen hace más de cuatro meses”.

Señaló que entiende que la justicia no está para otorgar "privilegios irritantes", sino para ser “justa con todos” por igual.

“Lo que no es su derecho es venir a decir que no ha tenido acceso a las pruebas cuando lo ha tenido, eso si no es su derecho. Y yo me pregunto y le pregunto al tribunal, ¿por qué nosotros debemos crear a un procesado o los procesados que, en detrimento de la razonabilidad, un trato especial?”, planteó.

La audiencia que se conoce este lunes fue programada hace más de cuatro meses.

En cambio, la también procuradora adjunta propuso que el juez le otorgue a la defensa de Jean Alain Rodríguez un plazo de cinco días, ya que “dice que tiene problemas para acceder a los documentos del disco duro”, y que le otorgue 10 días al Ministerio Público para asistir a los imputados en el caso Medusa.

Igualmente, una reposición de plazo para todas las partes de 30 días.