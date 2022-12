Miriam Germán pide al Ministerio Público "obviar la crítica ácida" contra jueces por sus decisiones

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instó a miembros del Ministerio Público a “obviar la crítica ácida contra la reputación de las personas que ejercen la judicatura” tras la emisión de sentencias que no sean de su agrado.

La magistrada hizo el pedido en procura de fortalecer el sistema de administración de justicia y sociedad.

En una misiva enviada a los adjuntos y a la que Diario Libre tuvo acceso, Germán Brito señaló que en los últimos días se han producido una serie de situaciones que colocan a la Procuraduría y al Ministerio Publico, en su totalidad, “en un estado de vulnerabilidad, y por qué no, con un paño de vergüenza”.

La postura de la procuradora general se da a conocer en momentos en que el titular de la Procuraduría General de la República (Pepca), Wilson Camacho, y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, se han pronunciado sobre la variación de medida de coerción de prisión a prisión domiciliaria a imputados en casos de corrupción.

Camacho deploró este jueves la variación de la medida de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria que dispuso un juez a favor del exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent.

"Es evidente que el Poder Judicial ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva", acotó Camacho y agregó: "En este caso resulta curioso y llama poderosamente a la atención que los aplazamientos no se les imputan al Ministerio Público y no se les pueden imputar porque no hay evidencia de retrasos causados por este órgano, entonces este tribunal recurre a culpar al propio Poder Judicial de los retrasos del proceso para cesar la presión preventiva".

Germán Brito señaló, no obstante, que el cuestionamiento a los miembros del Poder Judicial, en el contexto de sus atribuciones, es sano, no ocurriendo así cuando este se da de manera “fuerte”

“La crítica, a veces fuerte, a las decisiones del proceder judicial no puede entenderse en una crítica al juez como persona, es decir a su reputación”, significó.

Dijo también que, aunque “hay decisiones que deben ser cuestionadas” existen recursos para hacerlo debidamente y que no se haga a través de los medios de comunicación. Citó entre éstos al sometimiento de recursos, “con respeto y transparencia, pero bien fundamentado y con una exposición clara de los agravios”.

"No podemos comportarnos como si el Ministerio Público tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso. Nuestro trabajo es, ante todo, defender los intereses de la sociedad, incluso del imputado cuando sabemos que no hay pruebas o surgen pruebas en beneficio de éste"" Miriam Germán Procuradora general de la República “

La magistrada aconsejó "prudencia y moderación" a aquellos representantes del Ministerio Público que llevan casos complejos. "Las respuestas deben deben ser limitadas, directas y precisas, pero no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre todo contribuir con los juicios paralelos".

La titular de la Procuraduría General de la República aconsejó a los miembros del MP no dirimir los fallos en los medios de comunicación

“Hay sentencias que pudieran ser valoradas como no apegadas al derecho, y que no resistirían un examen desde el punto de vista de la coherencia y la lógica, pero los medios de comunicación no son el espacio pertinente para dirimir esos asuntos”, subrayó Germán Brito.

Reconoció que en estos momentos existe una agresividad entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que dijo lleva a preguntarse a quién beneficia, “porque el perjudicado es evidente es el sistema de justicia y la sociedad”.

En ese contexto, la procuradora dijo que cargar contra los jueces en los medios de comunicación se traducía en “más municiones para aquellos que no quieren una administración y auxilio de la justicia fuerte e independiente”.

Consejo final “Por tales motivos, se insta a los miembros del Ministerio Público, en todos los niveles, a reafirmar su compromiso con los deberes jurídicos y éticos de la profesión, obviar la crítica ácida contra la reputación de las personas que ejercen la judicatura. Permanezcamos al servicio de la sociedad y la administración de justicia, no utilicemos vías distintas a los procesos judiciales para hacer valer nuestros reclamos, porque si con sus actuaciones provocan la pérdida de la confianza en nuestros honorables jueces y juezas, le fallamos a las víctimas, a los imputados y a la sociedad”.