Aplazan audiencia contra hombre acusado de estafar con visas de trabajo falsas a EEUU

Fue aplazada en Santiago para el dos de enero de 2023 la audiencia de medidas de coerción, en la que el Ministerio Público solicita prisión preventiva, contra Kelvin Antonio Peña, acusado por decenas de personas de haberlos estafado aprovechándose de su confianza para obtener dinero con la promesa de gestionarles visas de trabajo en Estados Unidos.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público y a las declaraciones de las víctimas, el supuesto estafador les habría pedido dinero para los procesos ascendentes a más de medio millón de pesos, cifra que le entregaron decenas de los afectados. Supuestamente les hizo pasaportes falsos y les creaba supuestas citas en la embajada para la obtención de visados para Estados Unidos.

El trabajo que les prometía era un contrato de trabajo de un año para ofrecer servicios en una compañía de enlatados con sede en Estados Unidos. Les dijo además que era un empresario y que los beneficiarios del trabajo debían cubrir los costos de la emisión del visado, vuelos y los impuestos del viaje.

Así mismo, señalaron que este les ofreció obtener grandes ganancias si invertían dinero en las criptomonedas, a lo que muchos también decidieron hacer inversiones.

La audiencia aplazada fue conocida por la jueza Wendy Tavares. El imputado está señalado de violar los artículos 405 y 408 del Código Penal Dominicano.

Declaraciones de los supuestos estafados

"En fecha de enero de este año se acercó a todos nosotros y nos propuso a unos, darnos pasaportes, falsos aparentemente, a mí me ofreció la plataforma de criptomonedas, y estamos esperando que nos resuelva, porque hay personas que hasta con medio millón de pesos los estafo", reveló Henrry Jiménez, uno de los presuntos estafados.

"No invertí mucho dinero solo RD$3,600 porque me advirtieron antes, pero mi pasaporte él lo tiene, él quería llevarnos para Estados Unidos a trabajar para una empresa que tenía su padre, como tipo contrato de trabajo, nos dijo cuánto íbamos a ganar y confiamos en él pero no fue así", informó Juan Páez, uno de los querellantes.

"Me estoy quejando, dolido por lo que Kelvin Antonio Peña nos hizo, tenemos miedo que esos pasaportes lleguen a manos de personas con mala intención y nos dañen nuestro futuro", Samuel Páez

Acusación de la Fiscalía

La investigación de la Fiscalía, de acuerdo a la instancia depositada, señala que Peña habría creado un grupo por la mensajería de WhatsApp a través del cual enviaba información a los estafados acerca del proceso que estaba realizando para la emisión de las visas, pero constantemente cambiaba las fechas para las entrevistas que los querellantes tendrían en el consulado de los Estados Unidos.

La estafa fue descubierta cuando uno de los afectados comenzó a dudar y se acercó a las oficinas de la Dirección de Pasaportes en Santiago y comprobó que estos eran falsos y que sus documentos nunca fueron depositados, lo denunció ante la Fiscalía, y de inmediato se iniciaron las diligencias de investigación.