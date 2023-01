Abogado Carlos Salcedo dice acuerdos no son definitivos en caso Antipulpo

Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina, aseguró que los acuerdos a que arribaron el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán y otros tres imputados en Operación Antipulpo no afectan a su cliente ni a ninguna de las otras partes del caso de corrupción.

Salcedo dijo también que hasta el 7 de febrero, cuando se fallará el fondo de la etapa preliminar, no se sabrá si el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, acoge o no los arreglos del Ministerio Público con los encartados.

"“Todavía no es definitivo el acuerdo. El acuerdo es como su nombre lo indica una solucion alternativa que ha encontrado el Ministerio Público con los acusados pero eso no obliga al juez, el juez va a ver si ahí, primero, se respetaron derechos en el acuerdo, si se violaron o no, si eso se corresponde con lo que establece la norma, el Código Procesal Penal, y la Constitución”" Carlos Salcedo Abogado de Alexis Medina “

Explicó que cuando se presentaron los pactos plenos por juicio penal abreviado en audiencia, el magistrado lo que hizo fue dar constancia de su existencia, pero prorrogó la decisión para darla conjuntamente con el fondo de la audiencia preliminar.

El juez Deiby Timoteo Peguero debe verificar que se cumplieron con los procedimientos y las normas procesales para admitirlos y si encuentra evidencias de tipos penales relevantes que comprometa aún más a los cuatro que admitieron su responsabilidad de los hechos, puede rechazarlos, agregó.

Además de Pagán, los otros acusados que se acogieron al juicio penal abreviado fueron el exanalista de Compras de la Gerencia de Abastecimiento de EdeEste, Lewin Ariel Castillo; Juan Esteban Suriel Suazo, quien admitió ser socio de varias empresas del principal acusado en Antipulpo, y Domingo Antonio Santiago Muñoz.

El abogado de Alexis Medina sostiene que, de rechazarse el arreglo, el juez puede ordenar al Ministerio Público continuar el proceso acusatorio contra los cuatro.

“En nada” afectan a Alexis Medina

Según Salcedo, la solución al proceso judicial que decidieron Pagán y los otros tres imputados “en nada” afecta al señalado como cabeza de la supuesta red de Operación Antipulpo, Alexis Medina Sánchez.

“Tampoco pueden ser testigos. Ya los testigos de la acusación están indicados, esas personas son coimputados y no pueden servir de testigos a nada, eso no afecta en nada desde el punto de vista constitucional y legal a los demás imputados”, indicó.

Las penas acordadas y bienes devueltos

Según el acuerdo presentado al juez, el exdirector Francisco Pagán acordó “someterse a cumplir una pena de cinco (5) años de prisión, bajo la siguiente modalidad: reconocimiento como parte de la pena de los dos (2) años y un mes de medida de coerción privativa de liberad que pesa sobre él y los dos (2) años y once meses de prisión restantes a ser cumplidos bajo la modalidad de cumplimiento de pena especial (por tener más de 70 años) conforme con el artículo 342 del CPP (Código Procesal Penal) a cumplirse en el domicilio del acusado”.

El exfuncionario devolvió al Estado RD$10 millones en cinco partidas entre el 3 y el 8 de diciembre de 2021.

Se le ordenó el decomiso de un apartamento en el residencial Alco Pradisso III, en el sector La Esperilla, en el Distrito Nacional y un terreno de 3,399 tareas “con sus mejoras” en el municipio de Tamayo, en Barahona.

Además entregó 25 millones de pesos a través de cheques del Banco de Reservas y deberá pagar una multa de un millón de pesos.

Para Suazo Suriel se acordó cinco años como pena, dos de prisión y tres suspendidos. También deberá devolver dos millones de pesos y un vehículo de máquina pesada valorado en tres millones.

Para Lewin Ariel Castillo, el Ministerio Público pidió tres años de prisión suspendida.

Santiago Muñoz sería favorecido con la extinción de la acción penal en su contra y entregaría en decomiso un inmueble en el condominio Fishing Lodge, en Cap Cana, Punta Cana, provincia La Altagracia.