Rondón dice que Jean Alain Rodríguez le ofreció un trato para testificar contra "una serie de personas"

Durante su exposición en el juicio de apelación, el empresario Ángel Rondón dijo que el exprocurador Jean Alain Rodríguez le ofreció un trato para que testificara en contra de una serie de personas que les identificó, pero que él se negó rotundamente porque no tenía cómo probar esos supuestos sobornos.

Rondón sometió un recurso de apelación con el que busca ser descargado por del delito de soborno por el que fue condenado en primera instancia.

El Ministerio Público le acusa de distribuir los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht dijo que pago en sobornos a funcionarios dominicanos para obtener obras.

Dijo que en ese entonces le explicó al procurador que la persona clave era el gerente de Odebrecht que había salido del país.

"El Ministerio Público dice que el soborno no deja un papelito, pero en Perú metieron mucha gente presa, entonces ellos buscaron muchos papelitos y aquí al parecer no han querido buscar, porque no queda nadie", dijo Rondón haciendo alusión a que están sueltos los supuestos sobornados por él.

En tanto que el abogado Conrado Pittaluga dijo que no tenía nada que declarar al tribunal y que su escrito de defensa y en sus conclusiones se recogía todo lo que quería expresar.

En la audiencia también habló el ingeniero Víctor Díaz Rúa, el otro condenado por el caso Odebrecht, quien explicó parte de sus ingresos, sus declaraciones juradas de bienes que son de los puntos en los que la acusación de la Procuraduría se basa para alegar el enriquecimiento ilícito y los puntos en los que considera el Ministerio Público está equivocado.