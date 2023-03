Se entrega joven que agredió médico en hospital de Salcedo y explica por qué lo hizo

Se entregó a las autoridades del Ministerio Público un joven que el pasado domingo agredió al personal médico que se encontraba de servicio en el hospital Pascasio Toribio Piantini de Salcedo, de la provincia Hermanas Mirabal.

Se trata de Breylin De Jesús Jiménez, de 19 años, quien figura en un video que circula en las redes sociales agrediendo a un médico y una enfermera que estaban en la sala de emergencias de dicho centro hospitalario.

Acompañado de Rebeca Henríquez, vocera de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos (CDDH), el agresor acudió ante las autoridades, a los fines de responder por las acciones.

El ahora detenido explicó que el incidente inició cuando se presentó al hospital a llevar a una persona que necesitaba atención médica.

Según dijo, reaccionó airado luego de que un doctor, cuyo nombre desconoce, le incitó a suicidarse al escuchar que se encontraba depresivo.

“Yo me puse bruto porque él –el galeno- me dijo que buscara una soga y me ahorcara cuando le comentaba a un amigo que me encontraba depresivo”, relató.

Indicó que tras el incidente en el interior del recinto fue agredido por un grupo de doctores del centro. Agregó que ese fue el motivo por el cual regresó al hospital con un machete.

En ese momento Breylin De Jesús Jiménez rompió la puerta en cristal de la sala de emergencia.

Rebeca Henríquez dijo que es necesario iniciar una investigación con relación al hecho.

El Colegio Médico Dominicano denunció que la agresión ocurrió debido a la falta de un personal de seguridad en el dispensario.