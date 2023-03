Operación 13: Tribunal declara no culpable a Luis Maisichell Dicent y condena a ocho

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró este lunes no culpable al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y condenó a otros ocho imputados en el caso Operación 13 por al fraude del uno de mayo de 2021 en la Lotería Nacional y que ascendió a más de 500 millones de pesos.

Al motivar la sentencia en la que se descarga de toda responsabilidad penal al exfuncionario, las juezas afirmaron que "han sido altamente insuficientes los elementos de pruebas" en su contra.

Las magistradas también descargaron al imputado Edison Miguel Perdomo por no comprobarse que recibió soborno y las demás acusaciones que le hacía el Ministerio Público.

Los condenados

El Segundo Tribunal Colegiado condenó a William Rosario Ortiz a siete años de prisión por lavado de activos y sobornos, de quien dijo que se comprobó que planificó, junto al prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), el fraude en la Lotería.

De acuerdo al fallo, Rosario Ortiz se valió de una "amistad" que dijo tenía con el exadministrador de la Lotería para prometer a los demás siete condenados que iban a ser ascendidos en la Lotería y se le pagaría por ejecutar el fraude.

“Aquí todos se conocían, incluyendo al señor Dicent”, afirmó el tribunal al señalar que el exadministrador de la Lotería conocía a Rosario Ortiz porque llegó a desempeñarse como vocero de Fenabanca, que fue presidida por el hoy condenado.

“Sin embargo, el hecho de la existencia de esa vinculación de amistad, el tribunal no ha podido extraer más allá de ese vínculo de esa relación si hubo un desliz, si hubo una reunión de este ciudadano (Maisichell Dicent) con el hoy indicado William, con algunos de los procesados. No tenemos una llamada, no tenemos un mapeo, no tenemos un acercamiento, no tenemos nada. Solamente se le ha traído al tribunal las declaraciones incriminatorias de una procesada (Valentina Rosario Cruz) que afirmó haberse reunido con el ciudadano y que también desde que se sentó aquí dijo al tribunal “no voy a responder preguntas”, sostuvo Claribel Nivar Arias, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado.

También se condenó a Eladio Batista a seis años de prisión por asociación de malhechores y lavado de activos.

Asimismo, las magistradas acogieron en forma parcial los acuerdos de cuatro de seis imputados arribados con el Ministerio Público, por lo que condenó a Valentina Rosario Cruz, junto a Felipe Santiago Toribio, Carlos Manuel Beriguete y Jonathan Brea a cinco años de prisión, tres a ser cumplidos en Najayo y dos suspendidos bajo condiciones.

Los acuerdos que fueron acogidos en su totalidad fueron los del no vidente Miguel Mejía y el de Rafael Mesa, a quienes se les sentenció a cinco años suspendidos completamente, pero bajo condiciones.

A Maisichell Dicent lo señalaba la presentadora de los sorteos, Valentrina Rosario Cruz, quien dijo que éste le dijo en el ascensor de la Lotería que alquien se le iba a acercar y le iba a comentar de un sorteo "especial".

Más de 28 millones de pesos de indemnización

Los condenados deberán indemnizar al Estado con 3 millones de pesos por los daños a la imagen de la Lotería Nacional. El tribunal dijo que no se pudo determinar la estafa contra las arcas del Estado, aunque sí un daño moral.

Los sentenciados también deberán pagar RD$25,830.000.00 a favor de las bancas de loterías afectadas con el fraude del bolo 13 del 1 de mayo del 2021 que ascendió a mas de 500 millones de pesos.

La lectura íntegra de la sentencia será el próximo 3 de abril.

Claribel Nivar Arias preside el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual lo integran Katherine Rubio y Yissel Soto.