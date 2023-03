Procuradora Miriam Germán Brito asegura la siguen calumniando

A pesar de que buscaba un término “más suave” para referirse al tema, la procuradora general de la República, Miriam Germán, dijo que todavía siguen las calumnias sobre ella, aunque va de paso en el cargo del Ministerio Público.

Reiteró que sino la separan del cargo de procuradora general, saldrá del Ministerio Público cuando concluya su periodo en el 2024.

“En una ocasión yo expresé que, si no me separaban del cargo, yo salía cuando terminara este período y, a pesar de eso sigue lo que yo llamaría, estoy buscando término que no sea calumnia, que sea más suave, pero creo que es el único que sirve”, expresó la magistrada durante su rendición de cuentas del año 2022.

Agregó que durante su trayectoria ha realizado su trabajo paso a paso y subiendo el escalón que le correspondía, sin importar quien pasaba por su lado en exceso de velocidad.

"Dije en esa ocasión que voy de paso y así es, y que comencé por el escalón más bajo, caminé al paso, y sin importarme quien me pasara por el lado a exceso de velocidad, hasta que llegué a la cumbre y después todos sabemos lo que pasó, la patada voladora aquella”, afirmó en su rendición de cuentas del año 2022.

Al reconocer que son un cuerpo expuesto al escrutinio público y a la crítica de varios sectores, sostuvo que el órgano ha sabido mantener y defender la objetividad en los procesos judiciales sin caer en el populismo o la inmediatez.

Además, mostró su preocupación por los altos niveles de violencia ciudadana y reconoció que la sobrepoblación penitenciaria es un desafío para su gestión.

Germán Brito reiteró que los miembros del Ministerio Público no deben estar pendientes de lograr aplausos ni promoción personal, sino en realizar lo que se debe hacer del servicio público. Aseguró que continuarán trabajando para dignificar los miembros de la institución, así como otras mejoras en la entidad.

“Yo no tengo ambiciones, yo voy de paso, por eso hice mío algo que leí de uno de los que yo llamo mis dioses particulares, que es poeta el Ángel Rosales, y dice que a él no lo van a encontrar ni en el lugar del pacto, ni en el de la renuncia, jamás en el dominio de la conformidad y que la vida se doblega nunca”, concluyó.