Abogado Ángel Lockward se presenta a la Procuraduría y asegura no ha lavado activos

El abogado Ángel Lockward se presentó está mañana a la sede de la Procuraduría General de la República, para ponerse a disposición de las autoridades en el caso de Operación Calamar, por el que ya fueron arrestadas al menos 15 personas, entre ellas los exfuncionarios Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta.

El jurista llegó a la Procuraduría a las 11:00 de la mañana en compañía de su abogado Nolberto Rondón y comunicó a la prensa que tiene un año ofreciéndose a acudir a ser investigado, pero que nunca le invitaron.

Sobre los señalamientos en su contra dijo que habrá que esperar, a ver de qué se le acusaría, y adelantó que no ha lavado activos ni tampoco dio dinero para la campaña presidencial de Castillo.

“El dinero que a mí me pagaron lo tengo y no he cometido ningún delito, que es un requerimiento previo para el lavado de activos, yo no le di dinero a Gonzalo para que vayamos estando claro, saben que yo me opuse al PLD durante ocho años y apoyé al presidente Luis Abinader", sostuvo.

Confirmó también que su residencia fue allanada esta madrugada en medio de los operativos.

Lockward dijo que acudió a la Procuraduría General como todo ciudadano para que le expliquen de qué se le investiga.

"Me requieren, allanaron mi casa, vengo para que me digan cuál es el caso, yo no sé de qué se trata”, manifestó.

Tras ofrecer declaraciones, el abogado entró a la Procuraduría y allí se mantiene reunido, aunque se desconoce con quién o quiénes.

Audiencia

El pasado viernes, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dejó en estado de fallo el recurso contencioso administrativo presentado por Ángel Lockward, que busca la nulidad del informe preparado por auditores de la Contraloría General de la República y remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sobre el pago de expropiaciones hecho por el Ministerio de Hacienda.

En la audiencia celebrada el viernes en la Primera Sala del TSA, presidida por Antonio Mejía Sánchez e integrada por Ismael Ramírez y Cecilia Badí, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca solicitó a ese tribunal que el órgano acusador sea admitido como interviniente forzoso y que declare su incompetencia para conocer el proceso y que el mismo sea llevado a la jurisdicción penal.