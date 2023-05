Tribunal renueva prisión preventiva a profesor acusado de muerte de Esmeralda Richiez

El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia ratificó este miércoles la medida de coerción de prisión preventiva contra John Kelly Martínez, profesor implicado en la muerte de la estudiante de 16 años, Esmeralda Richiez.

Además de la revisión obligatoria de medida de coerción, este miércoles también fue conocida en el tribunal una solicitud de prórroga al plazo de la investigación. La solicitud fue hecha por el Ministerio Público.

Se recuerda que el pasado 20 de febrero la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia dictó un año de prisión preventiva contra Martínez.

En tal sentido, Modesto Castillo, abogado de la defensa de Martínez, expuso que el Ministerio Público retiró la prórroga y solo se abocaron a conocer la revisión de la medida de coerción.

"Le fue renovada la medida por un lapso de tres meses y fue intimado el Ministerio Público a presentar acusación en los próximos 15 días para continuar el proceso", argumentó.

Expresó que la revisión de la medida es un precepto obligatorio de ley.

Sin embargo, sobre la prórroga, aclaró que el Ministerio Público retiró la misma porque entiende que tiene las pruebas suficientes para presentar la acusación y conocer el caso.

"Estamos esperando que se nos notifique la acusación para hacer nuestro escrito de fecha, buscar las pruebas a descargo y continuar con el proceso", acotó.

Reveló que el caso sigue prácticamente igual, no ha cambiado nada desde el inicio de la investigación.

"Ellos fueron inteligentes (el Ministerio Público) y retiraron su prórroga, porque no tienen nada nuevo que aportar", indicó.

Aseguró que están preparados para recibir la acusación y conocer el proceso en la etapa preliminar.

Además, dijo que en la etapa preliminar van a presentar los presupuestos para buscar una variación de la medida, porque entiende que el imputado puede llevar su proceso desde su casa, sea con arresto domiciliario o con garantía económica.

En relación a los resultados toxicológicos, argumentó que el Ministerio Público solo ha presentado el preliminar, que fue el que salió al principio.

"Ellos no han presentado más nada, esperemos a ver, pues, ciertamente no han presentado la acusación, en la acusación es que ellos presentan los elementos probatorios para demostrar la culpabilidad o no que tiene el imputado, pero, tan pronto notifiquen la acusación, que tengan los elementos probatorios nos abocaremos a seguir con el proceso", exteriorizó.

Al salir de la revisión de la medida, la familia de Esmeralda y sus abogados manifestaron que no realizarían ningún comentario al respecto.

Acusación

Martínez fue imputado por la violación de los artículos 265, 266, 295, 303 y 331 del Código Penal Dominicano, los dos últimos modificados por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

Por el caso también recibió medida de coerción, consistente en presentación periódica, Rubiel Morrillo Martínez, primo del imputado, quien enfrenta cargos por su complicidad y fue sometido a la justicia por la violación de los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 302 y 331 de dicho código.

La instancia con la solicitud de medida de coerción detalla que Martínez, de forma voluntaria, le provocó a la víctima laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte, según consta en el informe de autopsia.

Respecto al caso, la investigación indica que en horas de la noche del pasado 12 de febrero la adolescente salió desde el hogar donde residía con sus padres en Vista Alegre, en compañía del maestro, así como de Morrillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad.

Te puede interesar Un año de prisión preventiva para profesor acusado de matar a Esmeralda Richiez